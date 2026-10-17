Ağrı İl Özel İdaresi asfalt plentinde ürettiği sıcak asfaltı 7,5 km'lik yola seriyor - Son Dakika
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Ağrı İl Özel İdaresi asfalt plentinde ürettiği sıcak asfaltı 7,5 km'lik yola seriyor

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Ağrı İl Özel İdaresi asfalt plentinde ürettiği sıcak asfaltı 7,5 km\'lik yola seriyor
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Ağrı İl Özel İdaresinin yeni asfalt plentinde üretilen sıcak asfalt, Esen ile Uzunveli köyleri arasındaki 7,5 kilometrelik yolda serilmeye başlandı. Çalışmayla yolun ulaşım standardının yükseltilmesi ve köyler arasında daha güvenli, konforlu ulaşım sağlanması hedefleniyor.

Ağrı İl Özel İdaresinin yeni asfalt plentinde üretilen sıcak asfalt, Esen ve Uzunveli köyleri arasındaki 7,5 kilometrelik yolda serilmeye başlandı.

Ağrı İl Özel İdaresi tarafından kısa süre önce hizmete alınan asfalt plentinde gerçekleştirilen ilk üretim, Esen ve Uzunveli köyleri arasındaki yol güzergahında uygulanmaya başlandı. Çalışmalar kapsamında üretilen sıcak asfalt, kuruma ait araçlarla çalışma sahasına taşınarak ekipler tarafından yola seriliyor ve silindirlerle sıkıştırılıyor. Asfalt üretiminden nakliyeye, serimden sıkıştırmaya kadar tüm aşamalar İl Özel İdaresinin kendi araçları, iş makineleri, teknik personeli ve imkanlarıyla yürütülüyor.

Yeni asfalt plentinin devreye alınmasıyla kurumun kırsal yol çalışmalarındaki üretim kapasitesinin artırılması hedefleniyor. Esen-Uzunveli köy yolu güzergahındaki çalışmaların tamamlanmasıyla 7,5 kilometrelik yolun ulaşım standardının yükseltilmesi, köyler arasında daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlanması amaçlanıyor.

nelik çalışmalarını program dahilinde sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: İHA
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