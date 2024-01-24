Ağrı\'nın Patnos ilçesinde kar yağışı nedeniyle birçok köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkilerken, birçok köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

İlçede kar kalınlığı 40 santimetre olurken yüksek kesimlerdeki köylerde ise kar yağışından dolayı bir çok köy ve mezra ulaşıma kapandı.

Patnos Özel İdare Müdürü Mustafa Dinçer, yaptığı açıklamada, 6 ekip, 2 greyder, bir dozer, 2 kepçe ile fırtınanın dinmesini bekledikleri ve şu an için acil durumlara müdahale ettiklerini belirtti.

Gece gündüz çalıştıklarını dile getiren Dinçer, "Bizde yaklaşık 72 köy ve 80 mezra yolu kapalı, şu an fırtınanın dinmesiyle ekiplerimizle çalışmalarımıza başlayıp vatandaşlarımızın işleri ve ihtiyaçlarının aksamaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi. - AĞRI