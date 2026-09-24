Ağrı Valisi Bozkurt, Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencilerinin hedeflerini dinledi

Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencilerini Valilikte ağırlayarak eğitim, gelecek hedefleri ve gençlerin beklentileri üzerine sohbet etti.

Ağrı Valisi Önder Bozkurt, İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan ile birlikte Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencilerini Valilikte ağırladı. Gerçekleştirilen buluşmada öğrencilerle bir araya gelen Vali Bozkurt, gençlerin eğitim hayatları, hedefleri ve gelecek planları hakkında sohbet etti. Öğrencilerin beklentilerini de dinleyen Bozkurt, eğitim ve gençlerin geleceğine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.