Ağrı Valisi Koç, Cumhuriyet Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlarla 15 Temmuz'u andı - Son Dakika
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Ağrı Valisi Koç, Cumhuriyet Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlarla 15 Temmuz'u andı

Ağrı Valisi Koç, Cumhuriyet Caddesi\'nde esnaf ve vatandaşlarla 15 Temmuz\'u andı
15.07.2025 15:59
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Ağrı Valisi Mustafa Koç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhuriyet Caddesi'nde esnafı ve vatandaşları ziyaret ederek, milli iradeye sahip çıkan Ağrılılarla bir araya geldi.

Ağrı Valisi Mustafa Koç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhuriyet Caddesi'nde esnafı ve vatandaşları ziyaret ederek, milli iradeye sahip çıkan Ağrılılarla bir araya geldi.

Ağrı Valisi Mustafa Koç, beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte Cumhuriyet Caddesi boyunca esnafı tek tek ziyaret ederek günün anlam ve önemine dair sohbet etti, vatandaşların 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutladı.

Burada yaptığı açıklamada 15 Temmuz'un, Türkiye'nin yakın tarihindeki en karanlık gecelerden biri olduğunu belirten Vali Koç, "15 Temmuz 2016 gecesi, milletimizin varlığına, bağımsızlığına ve demokrasisine kasteden hain bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık. Ancak o gece Türk milleti, canı pahasına sokaklara çıkarak, tanklara, silahlara ve ihanete karşı gövdesini siper etmiş ve demokrasiden asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya haykırmıştır." dedi.

O gece yaşananların bir milletin kararlılığı ve cesaretiyle neleri başarabileceğini tüm dünyaya gösterdiğini ifade eden Vali Koç, "15 Temmuz, milletimizin iradesine zincir vurmaya çalışanlara karşı yazdığı şanlı direnişin adıdır. Bu direniş, sadece bir geceye sığdırılamayacak kadar derin ve anlamlıdır. Milletin sinesinden doğan cesaretin, bayrağa ve vatana duyulan aşkın timsali olan hemşehrilerimizle bugün de aynı ruhla tek yürek, tek ses olduk. O karanlık geceyi aydınlığa çeviren, sabah ezanlarını sela sesleriyle birleştiren aziz milletimiz, demokrasisine sahip çıkarak darbecilere geçit vermemiştir. Bu vesileyle, başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere, vatanı için canını veren tüm kahramanları rahmetle anıyor, gazilerimize minnetlerimi sunuyorum. Allah bu millete bir daha böyle acılar yaşatmasın. Ancak bilinmelidir ki, Türkiye Cumhuriyeti devleti ilelebet payidar kalacaktır" ifadelerini kullandı.

Vali Koç, ziyaret sırasında vatandaşların taleplerini de dinleyerek 15 Temmuz'un unutulmaması ve unutturulmaması gerektiğini vurguladı. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ağrı Valisi Koç, Cumhuriyet Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlarla 15 Temmuz'u andı - Son Dakika

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