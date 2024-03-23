Ağrı Valisi Mustafa Koç, muhtarlarla iftar programında buluştu - Son Dakika
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Yerel

Ağrı Valisi Mustafa Koç, muhtarlarla iftar programında buluştu

Ağrı Valisi Mustafa Koç, muhtarlarla iftar programında buluştu

Ağrı Valisi Mustafa Koç, Burçin Uysal Öğretmenevinde düzenlenen iftar programında merkez mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi. Vali Koç, muhtarların sorun ve taleplerini dinleyerek çözüm için ilgili birimlere talimat vereceğini belirtti. Muhtarlar da Vali Koç'a destek isteyerek teşekkür etti.

23.03.2024 18:14  Güncelleme: 18:18
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Ağrı Valisi Mustafa Koç, merkez mahalle ve köy muhtarları ile iftar programında bir araya geldi.

Burçin Uysal Öğretmenevinde düzenlenen programa Vali Koç ve il merkezindeki mahalle ve köy muhtarları katıldı. Vali Koç, muhtarlarla beraber iftarını açtıktan sonra, onların sorun ve taleplerini dinledi. Muhtarların iletilen taleplere ilişkin notlar alan Vali Koç, çözümü için ilgili birimlere talimat vereceğini söyledi.

Vali Koç, muhtarların toplumda önemli bir görevi olduğunu belirterek, "Muhtarlarımız, halkımızla devletimiz arasındaki köprü görevi görmektedir. Onların sorun ve taleplerini dinlemek ve çözüme kavuşturmak bizim görevimizdir." dedi.

Muhtarlar da Vali Koç'a katılımlarından dolayı teşekkür ederek, sorunlarının çözümü için destek istedi. Program, Vali Koç'un muhtarlarla sohbet etmesiyle sona erdi. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ağrı Valisi Mustafa Koç, muhtarlarla iftar programında buluştu - Son Dakika

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