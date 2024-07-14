Ağrı Valisi Mustafa Koç'tan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mesajı - Son Dakika
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Ağrı Valisi Mustafa Koç'tan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mesajı

Ağrı Valisi Mustafa Koç\'tan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mesajı

Ağrı Valisi Mustafa Koç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Vali Koç, milletimizin demokrasi zaferini ve kahramanlığını gururla anarak, 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen hain darbe girişiminin milletimizin cesareti ve devletimizin kararlılığıyla bertaraf edildiğini vurguladı. Koç, birlik ve beraberlik içinde çalışarak ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımanın sorumluluğunu hatırlattı.

14.07.2024 11:03
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Ağrı Valisi Mustafa Koç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı

Vali Koç mesajında; "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün sekizinci yıl dönümünde, milletimizin demokrasi zaferini ve kahramanlığını bir kez daha gururla anıyoruz.

15 Temmuz 2016 gecesi, küresel şer odaklarına ve onların taşeronluğunu yapan hain FETÖ terör örgütünün ülkemize, demokrasimize ve milli iradeye yönelik gerçekleştirdiği alçak darbe girişimi, milletimizin eşsiz cesareti, devletimizin kararlılığı ve Yüce Rabbimizin yardımıyla bertaraf edilmiştir. O karanlık gece, Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydanlara inen milyonlarca vatandaşımız, vatan sevgisiyle, demokrasiye olan sarsılmaz inancıyla ve bağımsızlık tutkusuyla, tanklara, uçaklara ve silahlara göğsünü siper etti. O gece canlarını ortaya koyarak bir milletin geleceğini değiştirdi.

15 Temmuz gecesi, Aziz Milletimiz tüm dünyaya bir kez daha gösterdi ki, vatanı ve bağımsızlığı söz konusu olduğunda hiçbir güç, bu milleti boyunduruk altına alamaz.

İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un "Asım'ın nesli... diyordum ya... nesilmiş gerçek:/İşte çiğnetmedi namüsunu, çiğnetmeyecek" mısralarında ifade ettiği gibi, milletimiz vatanımız üzerinde oynanmak istenen kirli oyunları hep birlikte boşa çıkardı. Kadın-erkek, genç-yaşlı demeden, milletimizin her ferdi, bağımsızlığımıza ve demokrasimize sahip çıkmak için meydanlara indi.

Bugün, milletimizin birlik ve beraberliğinin, vatanımıza olan sevdamızın ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterme günüdür. Şehitlerimizin ve gazilerimizin bizlere emanet ettiği bu vatanı, onların aziz hatıralarına layık şekilde koruyup, gelecek nesillere bırakmak en büyük sorumluluğumuzdur. Her birimiz, bu kutsal emanetin yılmaz bekçileri olarak, birlik ve beraberliğimizi güçlendirerek, ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımak için var gücümüzle çalışmalıyız.

Bu vesileyle, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize ve şehit ailelerimize sabır, sağlık ve huzur dolu bir yaşam temenni ediyorum. Allah, birlik ve beraberliğimizi daim etsin, Aziz Milletimizin yolunu açık etsin." ifadelerini kullandı. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ağrı Valisi Mustafa Koç'tan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağrı Valisi Mustafa Koç'tan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mesajı - Son Dakika
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