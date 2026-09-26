Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Diyadin jeotermal sera OSB\'de süren çalışmaları inceledi

Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Diyadin jeotermal sera OSB'de süren çalışmaları incelediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Diyadin Tarıma Dayalı İhtisas Jeotermal Sera OSB'yi ziyaret ederek sahada süren çalışmaları inceledi. Değerlendirme toplantısında projenin mevcut durumu ve önümüzdeki süreçte planlanan çalışmalar ele alındı.
Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Diyadin Tarıma Dayalı İhtisas Jeotermal Sera Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret ederek sahada yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.
Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Diyadin Tarıma Dayalı İhtisas Jeotermal Sera Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti. Sahada devam eden çalışmaları inceleyen Bozkurt, projenin mevcut durumu ve gelinen aşama hakkında bilgi aldı. Gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında, yürütülen çalışmaların son durumu ele alınırken projenin ilerleyişi ve önümüzdeki süreçte yapılması planlanan çalışmalar değerlendirildi.
Kaynak: İHA
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