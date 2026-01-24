Vali Bozkurt, Patnos\'ta incelemelerde bulundu

Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Patnos ilçesini ziyaret ederek ilçede yürütülen kamu hizmetleri ve çalışmalar hakkında incelemelerde bulundu.

Ziyaret kapsamında Kaymakam Burak Dertlioğlu, Belediye Başkanı Abdulhalik Taşkın ve ilgili birim amirleriyle bir araya gelen Vali Bozkurt, ilçedeki mevcut durum ve projeler hakkında bilgi aldı.

Yetkililerden brifing alan Vali Bozkurt, daha sonra kısa süre önce hizmete açılan Patnos İlçe Halk Kütüphanesi'ni ziyaret etti. Kütüphanede incelemelerde bulunan Bozkurt, burada bulunan öğrencilerle sohbet ederek eğitim hayatlarında başarı temennisinde bulundu ve gençlere kitap okumanın önemine dikkat çekti.

Programın son bölümünde ilçe esnafını ziyaret eden Vali Bozkurt, esnaflarla yakından ilgilenerek hayırlı işler ve bol kazançlar diledi.

Ziyaret, vatandaşlarla yapılan sohbetlerin ardından sona erdi. - AĞRI