Vali Bozkurt, Patnos'ta incelemelerde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Vali Bozkurt, Patnos'ta incelemelerde bulundu

Vali Bozkurt, Patnos\'ta incelemelerde bulundu
24.01.2026 12:36  Güncelleme: 12:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Patnos ilçesinde kamu hizmetleri ve projeleri incelemek üzere bir ziyarette bulundu. Kaymakam, belediye başkanı ve ilgili birim amirleriyle görüşen Bozkurt, Patnos İlçe Halk Kütüphanesi'ni ziyaret ederek öğrencilere kitap okumanın önemini vurguladı. Ziyaretinin sonunda ilçe esnafını da ziyaret eden Bozkurt, hayırlı işler diledi.

Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Patnos ilçesini ziyaret ederek ilçede yürütülen kamu hizmetleri ve çalışmalar hakkında incelemelerde bulundu.

Ziyaret kapsamında Kaymakam Burak Dertlioğlu, Belediye Başkanı Abdulhalik Taşkın ve ilgili birim amirleriyle bir araya gelen Vali Bozkurt, ilçedeki mevcut durum ve projeler hakkında bilgi aldı.

Yetkililerden brifing alan Vali Bozkurt, daha sonra kısa süre önce hizmete açılan Patnos İlçe Halk Kütüphanesi'ni ziyaret etti. Kütüphanede incelemelerde bulunan Bozkurt, burada bulunan öğrencilerle sohbet ederek eğitim hayatlarında başarı temennisinde bulundu ve gençlere kitap okumanın önemine dikkat çekti.

Programın son bölümünde ilçe esnafını ziyaret eden Vali Bozkurt, esnaflarla yakından ilgilenerek hayırlı işler ve bol kazançlar diledi.

Ziyaret, vatandaşlarla yapılan sohbetlerin ardından sona erdi. - AĞRI

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Önder Bozkurt, Ekonomi, Bozkurt, Patnos, Yerel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Bozkurt, Patnos'ta incelemelerde bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi İzleyenler Bakan Tekin’i etiketliyor Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi; İzleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor
Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç serbest bırakıldı Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç serbest bırakıldı
2015 yılında duyurulan projeye mahkemeden onay çıktı: Kadıköy sahiline cami geliyor 2015 yılında duyurulan projeye mahkemeden onay çıktı: Kadıköy sahiline cami geliyor
Ahmet Özer’e “Kent Uzlaşısı“ davasında 6 yıl 3 ay hapis cezası Ahmet Özer'e "Kent Uzlaşısı" davasında 6 yıl 3 ay hapis cezası
Rafa Silva ilk günden Benfica’da kriz çıkardı: Tahammül edemeyiz Rafa Silva ilk günden Benfica'da kriz çıkardı: Tahammül edemeyiz
Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

12:47
Trump şaşkınlıkla izlemişti: Bakan Fidan zirveye damga vuran detayı anlattı
Trump şaşkınlıkla izlemişti: Bakan Fidan zirveye damga vuran detayı anlattı
12:22
İllallah eden mahalleli evinin camına “Uyuşturucu satışı yoktur“ yazısı astı
İllallah eden mahalleli evinin camına "Uyuşturucu satışı yoktur" yazısı astı
12:02
Bakan Şimşek: FITCH ülkemizin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi, önümüzdeki dönemde not artışı olabilir
Bakan Şimşek: FITCH ülkemizin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi, önümüzdeki dönemde not artışı olabilir
11:46
Ardahan’da yeni valinin ilk icraatı tartışma yarattı
Ardahan'da yeni valinin ilk icraatı tartışma yarattı
11:32
Gençlik nereye gidiyor Sokak ortasında kaydedilen görüntüye bakın
Gençlik nereye gidiyor? Sokak ortasında kaydedilen görüntüye bakın
11:28
Yıldız isimden yıllar sonra gelen itiraf: Başkan, karımdan daha çok hoşlanıyor gibiydi
Yıldız isimden yıllar sonra gelen itiraf: Başkan, karımdan daha çok hoşlanıyor gibiydi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 13:37:26. #7.11#
SON DAKİKA: Vali Bozkurt, Patnos'ta incelemelerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.