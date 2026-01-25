Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Tutak ve Hamur ilçelerini ziyaret etti

Ağrı Valisi Önder Bozkurt, ilçe ziyaretleri programı kapsamında Tutak ve Hamur ilçelerinde bir dizi ziyaret ve incelemede bulundu.

Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Tutak ilçesinde Kaymakam Ahmet Coşkun ve ilçe protokolü ile Tutak Kaymakamlığı'nda bir araya geldi. İlçede yürütülen kamu yatırımları ve projelere ilişkin brifing alan Vali Bozkurt, programı kapsamında yapımı tamamlanarak hizmete sunulan yeni İlçe Emniyet Amirliği binasında incelemelerde bulundu. İlçenin huzur ve güvenliği için yürütülen asayiş çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Bozkurt, güvenlik güçlerine çalışmalarında başarılar diledi. Vali Bozkurt, ziyaretini esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek tamamladı, esnafa hayırlı işler temennisinde bulunarak vatandaşların taleplerini dinledi.

Vali Bozkurt'un bir sonraki durağı Hamur ilçesi oldu. Hamur'da Kaymakam Erkan Minuz, Belediye Başkanı İsmet Aslan ve ilçe birim amirleriyle bir araya gelen Vali Bozkurt, ilçede yürütülen projeler hakkında brifing aldı. Ardından yapımı tamamlanma aşamasına gelen ve yakın zamanda hizmete açılması planlanan yeni Hükümet Konağı binasında incelemelerde bulunan Vali Bozkurt, Belediye Başkanı İsmet Aslan'ı da ziyaret etti. Programının devamında İlçe Jandarma Komutanlığına geçen Vali Bozkurt, yürütülen asayiş faaliyetleri hakkında bilgi aldı. İlçenin huzur ve güvenliği için görev yapan jandarma personeline teşekkür eden Vali Bozkurt, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Vali Bozkurt'un ilçe ziyaretlerinde, kamu hizmetlerinin etkinliği, güvenlik çalışmaları ve vatandaş taleplerinin öncelikli konular arasında yer aldığı bildirildi. - AĞRI