Ağrı Valisi Varol, muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, 2021 yılının son iş gününde "Aralık Ayı Muhtarlar Toplantısı" kapsamında merkeze bağlı mahalle ve köy muhtarları ile bir araya gelerek, muhtarların sorun ve taleplerini birinci ağızdan dinledi.

Ağrı Valiliği Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Vali Varol'un yanı sıra il protokol üyeleri, ilgili kurum ve kuruluş yetkilileri ile mahalle ve köy muhtarları katıldı. Toplantının hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak konuşmalarına başlayan Vali Varol, Ağrı'nın her noktasında görev yürüten muhtarlarla her ay düzenli olarak yapılan bu toplantılar sayesinde vatandaşların ihtiyaç ve taleplerinin anlaşılarak mahalle ve köylerdeki eksikliklerin hızla giderildiğini belirtti. Muhtarların her birinin istek ve taleplerini tek tek dinleyip ilgili kurumlardan bu hususlarda yürüttükleri faaliyetleri hakkında bilgi alan Vali Varol, köy ve mahallelerde yapılması gereken çalışmalar noktasında ilgili kurumlara talimat verdi. - AĞRI