AGÜ, İsrail saldırılarına tepki için Filistin'e destek yürüyüşü düzenledi - Son Dakika
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AGÜ, İsrail saldırılarına tepki için Filistin'e destek yürüyüşü düzenledi

AGÜ, İsrail saldırılarına tepki için Filistin\'e destek yürüyüşü düzenledi

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), İsrail'in devam eden saldırılarına tepki olarak Filistin'e destek yürüyüşü düzenledi. Yürüyüşe katılan öğrenci ve akademisyenler, bayraklar ve dövizlerle Filistin'e destek verirken, İsrail'e tepki gösterdi. AGÜ Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, yaptığı açıklamada, dünyanın bu zulmü durdurması gerektiğini belirterek, üniversitelerin ve toplumun ses çıkaracağını vurguladı.

16.05.2024 13:36
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Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) tarafından İsrail saldırılarının devam ettiği Filistin için destek yürüyüşü düzenlendi.

AGÜ tarafından Sümer Kampüsü'nde, 'Gazze'deki soykırım hakkında farkındalık yürüyüşü' düzenlendi. Yürüyüşe katılan öğrenci ve akademisyenler; ellerindeki bayraklar ve dövizlerle Filistin'e destek verirken, sloganlarla saldırılara devam eden İsrail'e tepki gösterdi. Yürüyüş sonrası açıklamalarda bulunan AGÜ Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz; "Susma zamanı değil, ses çıkarma zamanı. Hakkın, haklının, mazlumun yanında olma zamanı. Bunu yaparken de aranızdaki farklılıkları görmeden hep birlikte dayanışma içerisinde yapıyor olmalı. Hem düzenleyen hem burada olanlara teşekkür etmek istiyorum. Ses çıkaracağız; üniversiteler ses çıkaracak, toplumumuz ses çıkaracak, bütün dünya ses çıkaracak. Hep bir araya geleceğiz ve bu zulmü durduracağız, başka çaresi yok. Ceza görmesi gerekenler ceza görecek, yargılanması gereken yargılanacak ve dünya ancak ondan sonra tekrar yaşanabilir bir gezegen haline gelecek. Yoksa biz hep bu problemi içimizde yaşıyor olacağız, buna izin vermemek lazım. O yüzden AGÜ bugün sesini çıkarmış oldu. Dünyada pek çok üniversitede toplanıyorlar. Bundan sonra ses çıkararak devam edecek" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte ayrıca Filistin'de yaşananları anlatan video da katılımcılara izletildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel AGÜ, İsrail saldırılarına tepki için Filistin'e destek yürüyüşü düzenledi - Son Dakika

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