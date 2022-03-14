'Ah Be Oyunlarımız' adlı etwinning projesi öğrencilerden yoğun ilgi görüyor - Son Dakika
Üye Girişi

'Ah Be Oyunlarımız' adlı etwinning projesi öğrencilerden yoğun ilgi görüyor

14.03.2022 12:49
'Ah Be Oyunlarımız' adlı etwinning projesi öğrencilerden yoğun ilgi görüyor

Kuruculuğunu Tekman İmam Hatip Ortaokulu müdürü Yüksel Tosun'un yaptığı "Ah Be Oyunlarımız" adlı etwinning projesiyle gerek arkadaş ortamında gerekse aile bireyleri arasında oynanan oyunlar gelecek nesillere aktarılıyor.

Kuruculuğunu Tekman İmam Hatip Ortaokulu müdürü Yüksel Tosun'un yaptığı "Ah Be Oyunlarımız" adlı etwinning projesiyle gerek arkadaş ortamında gerekse aile bireyleri arasında oynanan oyunlar gelecek nesillere aktarılıyor.

Tekman İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Yüksel Tosun, Molla Mehmet Ortaokulu öğretmeni Pınar Can, Tekman Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmeni Altın Tosun, Ordu/Ulubey-Aydınlar İlk-Ortaokulu öğretmenleri Alaaddin Yavuz, Uğur Sapmaz ve Ordu/ Çatalpınar Şehit Salim Güneş İlkokulu müdür yardımcısı Alperen Turan tarafından yürütülen proje öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Proje yürütücüleri, oynanan oyunlar arasında üç taş, beş taş, dokuz taş, elma yeme, kibrit oyunu gibi oyunlar olduğunu ve burada amacın kültürel mirasın gelecek nesillere aktarmak olduğunu belirttiler. 6 ortağı olan projede her hafta öğrencilere çeşitli oyunlar öğretiliyor. Böylece öğrenciler hem yeni oyunlar öğreniyor hem de mirasımız olan oyunlara sahip çıkıyorlar. - ERZURUM

'Ah Be Oyunlarımız' adlı etwinning projesi öğrencilerden yoğun ilgi görüyor

YORUMLAR
500
Trabzonspor'da savunma ve hücum birlikteliği Trabzonspor'da savunma ve hücum birlikteliği Kahramanmaraş'ta kamu çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği semineri verildi Kahramanmaraş'ta kamu çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği semineri verildi

Ordu Ulubey, İmam Hatip, oyunlar, Tekman, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Ah Be Oyunlarımız' adlı etwinning projesi öğrencilerden yoğun ilgi görüyor - Son Dakika


Son Dakika
12:43 Rusya'nın devam eden saldırıları sonrası, teknoloji lideri Asus'tan kritik karar! Faaliyetlilerine son verebilirler
12:40 Saran Group, Türkiye Süper Lig'i yayın ihalesi hakkında açıklama yaptı: Gerekli sözleşmeler imzalandı
12:29 7. kattan düşerek hayatını kaybetmişti! Ebru Cizdam'ın ölmeden önceki son anları ortaya çıktı
12:28 Seçim kanunu teklifinin açıklandığı kritik toplantıya gazetecilerin isteği damga vurdu: Tokalaşın
12:19 Aylar önce gözlerini kaçırmıştı! Bülent Serttaş, oryantal Didem'den gözlerini alamadı
12:16 İşgalin sonuçları hissedilmeye başlandı! Rusya, yaptırımlar sebebiyle 300 milyar dolarlık rezervini kullanamıyor
11:59 AK Parti ve MHP'den şaşırtan kanun teklifi! Erken seçim tartışmaları ortadan kalktı
11:55 Gazetecilere iki kelime gösterdi, tutuklanacak mıyım diye düşünürken tutuklandı!
11:55 Ünlü işletmede kadınların önünde şortunu indirip kendini tatmin etti, müşteriler dona kaldı
11:45 Nadide Sultan ve oğlundan kar keyfi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 12:57:22. #1.12#
SON DAKİKA: 'Ah Be Oyunlarımız' adlı etwinning projesi öğrencilerden yoğun ilgi görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement