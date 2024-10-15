Ahıla giren köpekler 13 koyuna saldırdı
BURSA - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde sokak köpekleri girdikleri ahıldaki 13 koyuna saldırdı.
Olay Yenişehir'in kırsal Akbıyık mahallesinde Halit Arıcı'ya ait ahılda meydana geldi. İddiaya göre 4 sokak köpeği gece saatlerinde ahıla girip 13 küçükbaş hayvana saldırdı. Saldırı sonucu 13 hayvan yaralandı.
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