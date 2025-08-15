Ahlat, büyük zaferin etkinliklerine hazırlanıyor - Son Dakika
Ahlat, büyük zaferin etkinliklerine hazırlanıyor

Ahlat, büyük zaferin etkinliklerine hazırlanıyor
15.08.2025 12:21
Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü anma etkinlikleri için hazırlıklar devam ediyor.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü anma etkinlikleri için hazırlıklar devam ediyor.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki Çarho etkinlik alanında çadırların kurulumu sürerken, çevre düzenleme çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Bir süre burada incelemelerde bulunan Vali Karakaya, daha sonra ilçedeki ziyaretlerini sürdürdü. - BİTLİS

Kaynak: İHA

