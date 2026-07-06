Özgür Kaya Ahlat Kaymakamı Olarak Göreve Başladı

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Bitlis'in Ahlat Kaymakamlığı'na atanan Özgür Kaya görevine başladı.

Sabah saatlerinde ilk olarak Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez ve Ahlat İlçe Müftüsü İlyas Oğraş ile birlikte Ahlat Şehitliği'ni ve Abdurrahman Gazi Türbesi'ni ziyaret edip dua eden Kaymakam Özgür Kaya, ardından UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti. Tarihi ve manevi mekanlardaki ziyaretlerinin ardından hükümet konağına geçen Kaymakam Kaya, burada kurum amirleri tarafından karşılandı.

Makamında göreve başlayan Kaymakam Kaya, Ahlat'ta görev yapacak olmanın kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu ifade etti. Ahlat'ın tarih boyunca önemli bir medeniyet merkezi olduğuna dikkat çeken Kaya, "Gönlümde, Kubbetü'l-İslam olarak bilinen ecdat yadigarı Ahlat'ta görev yapmaktı. Bu niyetle güzel ilçemiz Ahlat'ı da tercihlerimiz arasına yazdık ve Yüce Rabbimiz nasip etti, atamamız gerçekleşti. İnşallah kurumlarımızla ve halkımızla el ele vererek Ahlat'ımıza güzel hizmetler sunar, görev süremizi en iyi şekilde tamamlarız" dedi.

Açıklamasının ardından Kaymakam Özgür Kaya, kaymakamlık toplantı salonunda ilçede görev yapan kurum amirleriyle tanışma ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda kurumların çalışmaları hakkında bilgi alan Kaya, kamu hizmetlerinin vatandaş odaklı, etkin ve koordineli bir şekilde yürütülmesinin önemine vurgu yaptı. - BİTLİS