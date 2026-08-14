Vali Karakaya'dan Ahlat'ta Zafer Yıldönümü Hazırlık İncelemesi - Son Dakika
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Vali Karakaya'dan Ahlat'ta Zafer Yıldönümü Hazırlık İncelemesi

Vali Karakaya\'dan Ahlat\'ta Zafer Yıldönümü Hazırlık İncelemesi
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Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, 1071 Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü ve Ahlat Şenlikleri öncesi Selçuklu Meydan Mezarlığı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile diğer alanlarda yürütülen hazırlıkları denetleyerek, etkinliklerin güven içinde geçmesi için tedbirlerin alındığını belirtti ve vatandaşları kutlamalara davet etti.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, 1071 Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü ve Ahlat Şenlikleri öncesi ilçede yürütülen hazırlıkları yerinde inceledi.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü ve Ahlat Şenlikleri öncesi Selçuklu Meydan Mezarlığı'nın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Devlet Bey Konağı ve Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ni ziyaret ederek, devam eden hazırlıkları inceledi. Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Karakaya, etkinliklerin huzur ve güven içerisinde gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirlerin alındığını belirtti. Vali Karakaya, vatandaşları Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü ve Ahlat Şenlikleri'ne davet etti.

İncelemelere Ahlat Kaymakamı Özgür Kaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy, Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez ve ilgili kurum amirleri katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Karakaya'dan Ahlat'ta Zafer Yıldönümü Hazırlık İncelemesi - Son Dakika

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