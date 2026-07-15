Ahlat\'ta 15 Temmuz etkinlikleri düzenlendi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Ahlat Kaymakamlığı önünde toplanan protokol, Gençlik Merkezi bünyesindeki gençler ve vatandaşlar buradan Selçuklu Çarşısındaki etkinlik alanına kadar yürüdü. Buradaki program Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayarak, Kur'an-i Kerim tilaveti ile sürdü. Ahlat Kaymakamı Özgür Kaya, "15 Temmuz 2016 gecesi, anayasal düzenimize, demokrasimize ve istiklalimize yönelmiş hain FETÖ darbe girişimi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve tarihi çağrısıyla aziz milletimizin ve milli iradeye bağlı güvenlik güçlerimizin cesaret ve vatan aşkıyla bertaraf edilmiştir. 15 Temmuz destanının 10. yılında hainlerin kurşunları ve bombaları altında son nefeslerini veren demokrasi şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez ise, "Millet, memleket ve vatan uğruna 15 Temmuz gecesi şehitlik mertebesine ulaşmış kardeşlerime Allah'tan gani gani rahmet diliyorum. Şehitlerimizin emaneti olan yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyor, gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür temenni ediyorum. 15 Temmuz gecesi sokakları, meydanları doldurarak inançları, vatanları, bayrakları, özgürlükleri ve gelecekleri için darbecilere meydan okuyan milletimizin her bir ferdine ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşması sinevizyon ekranından izlenildi. 15 Temmuz programı dua ve ilahilerin okunması, video gösterileri, şiirlerin okunması, Mevlidi şerif ve selaların okunmasıyla devam etti. Programa Ahlat Garnizon Komutan Vekili Piyade Üsteğmen Numan Tatar, Ahlat Cumhuriyet Savcısı İsmail Hakkı Şener, Ahlat Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Fehmi Bildirici, Ak Parti İlçe Başkanı Mesut Subaşı, MHP İlçe Başkanı Seyfettin Süleymanoğlu, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. - BİTLİS