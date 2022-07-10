Aşağı Çarşı Ulu Camii avlusunda yapılan bayramlaşmaya Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban , Ahlat İlçe Emniyet Müdürü İsa Coşar, kurum amirleri, köy ve mahalle muhtarları katıldı. Burada kısa bir konuşma yapan Başkan Çoban, bayramların birlik ve beraberliği artıran manevi atmosferi yüksek özel günler olduğunu belirterek, tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı kutladığını söyledi.

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Hisarcık, Bitlis, Ahlat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Ahlat'ta bayramlaşma töreni - Son Dakika

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