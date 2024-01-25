Ahlat'ta yoğun kar yağışı

İlçeye bağlı tüm köy yolları ulaşıma kapandı

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde dün geceden beri etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, tüm köy yolları ise ulaşıma kapandı.

Etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı 26 köy yolu ulaşıma kapandı. Güne karla uyanan vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünde ve araçlarının üzerinde biriken karları temizlemeye başladı. Ahlat İlçe Özel İdare Müdürü Seyfettin Gündoğan, ilçeye bağlı 26 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirterek, ekiplerin köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Ahlat Belediyesi de ilçe merkezindeki yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Sabah karla uyanan vatandaşlar, yağışı sevinçle karşıladıklarını belirtti. İlçedeki esnaflardan Engin Kürüm, "Sabah uyandık, kar yağışıyla karşılaştık. İş yerlerimizin önünü açıyoruz. Bu sene biraz geç yağdı. Kar bereketlidir" dedi.

Vatandaşlardan İsmail Kızılboğa ise bu sene karın geç yağdığını söyleyerek, "Güzel oldu, bayağı süredir karı bekliyorduk. Çiftçilerimiz için de iyi oldu. Güzeldir, her mevsimin ayrı bir güzelliği var" diye konuştu.