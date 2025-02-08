Ahmet Birtan Erol Afyonkarahisar Emniyet Müdürü Oldu

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Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü olarak atanan Ahmet Birtan Erol görevine başladı.

Geçtiğimiz günlerde yayımlanan kararname ile Erol, Mahmut Ay'ın yerine Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü olarak atandı. Erol, gün geldiği kentte görevine başladı. 1.'nci sınıf Emniyet Müdürü olan Erol, 28 Mayıs 2019 tarihinden itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Koruma Daire Başkanı olarak görev yapmaktaydı. Son yayımlanan kararname ile Erol, Afyonkarahisar'ın yeni emniyet müdürü oldu. - AFYONKARAHİSAR