Ahmet Çağrı Birdal, Oda Başkanlığına Seçildi - Son Dakika
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Ahmet Çağrı Birdal, Oda Başkanlığına Seçildi

Ahmet Çağrı Birdal, Oda Başkanlığına Seçildi

Ahmet Çağrı Birdal, Erzurum'daki Veteriner Hekimler Odası'nın başkanlığını kazandı ve projelerle sektörü ileri taşımayı hedefliyor.

30.09.2024 15:38
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Ahmet Çağrı Birdal, Erzurum Bölgesi Veteriner Hekimler Odası'nın düzenlediği genel kurulda kazanan taraf oldu. Yapılan oylamada, Birdal, sektördeki deneyimi ve vizyoner yaklaşımıyla üyelerin büyük desteğini aldı.

Veteriner hekimliği alanındaki uzun yıllara dayanan bilgi birikimi ve liderlik özellikleriyle tanınan Ahmet Çağrı Birdal, oda başkanlığında yenilikçi projelere imza atmayı planlıyor. Genel kurulda yaptığı konuşmasında, veteriner hekimlerin çalışma şartlarını iyileştirme, sektördeki standartları yükseltme ve halk sağlığına yönelik bilinçlendirme faaliyetlerine hız kazandırma hedeflerini vurguladı.

Birdal, hayvan sağlığını ön planda tutarak, özellikle salgın hastalıkların yayılmasını engellemeye yönelik çalışmalar yapmayı planlıyor. Ayrıca, zoonotik hastalıkların (insanlara bulaşabilen hayvan hastalıkları) önlenmesi için veteriner hekimlerle sağlık otoritelerinin iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Bu meyanda daha etkin bir hayvan izleme ve kontrol sisteminin kurulmasına önem vereceği vurgulandı.

Birdal'ın bir diğer önemli hedefi ise "Tek Sağlık Konsepti"ne katkı sağlamak. Bu konsept, insan, hayvan ve çevre sağlığının birbirinden ayrılamaz bir bütün olduğunu vurgulayan bir yaklaşımı benimsemektedir. Birdal, tek sağlık anlayışı doğrultusunda veteriner hekimlerin, sağlık uzmanları ve çevre bilimcilerle birlikte çalışarak, daha sağlıklı bir toplum ve çevre oluşturmayı amaçlıyor. Kazandığı bu başarıyla, Erzurum Bölgesi'ndeki veteriner hekimlerin daha güçlü bir birliktelik içinde çalışmasına öncülük etmeyi amaçlayan Birdal, sektördeki gelişmeleri yakından takip ederek, veteriner hekimlerin karşılaştığı zorluklarla daha etkili bir şekilde mücadele etmeyi hedefliyor.

Ahmet Çağrı Birdal başkanlığındaki yeni yönetim kurulu; Doç. Dr. Mümin Gökhan Şenocak, Bülent Zafer Taş, Resul Aslan ve Mert Yalın'dan oluştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, erzurum, Sağlık, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ahmet Çağrı Birdal, Oda Başkanlığına Seçildi - Son Dakika

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