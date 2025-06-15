Ahmet Çalık Kapalı Spor Salonu ve Suni Çim Sahası Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ahmet Çalık Kapalı Spor Salonu ve Suni Çim Sahası Tamamlandı

Ahmet Çalık Kapalı Spor Salonu ve Suni Çim Sahası Tamamlandı
15.06.2025 11:29  Güncelleme: 11:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya Selçuklu Belediyesi, merhum futbolcu Ahmet Çalık'ın isminin verildiği kapalı spor salonu ve suni çim sahasını tamamladı. Tesis, gençlerin spor yapabileceği modern bir ortam sunmayı hedefliyor.

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından Konya Spor Lisesi'ne kazandırılacak olan ve Konyasporlu futbolcu merhum Ahmet Çalık'ın isminin yaşatılacağı kapalı spor salonunun yapımı tamamlandı.

Selçuklu Belediyesi bugüne kadar ilçede bulunan okullara ihtiyaçlar doğrultusunda çok sayıda tesis kazandırırken, bir yatırımını daha tamamladı. Bu çerçevede Konya Spor Lisesi'ne kazandırılan ve Konyasporlu futbolcu merhum Ahmet Çalık'ın ismini taşıyacak olan Ahmet Çalık Kapalı Spor Salonu ve Suni Çim Sahası'nın yapımı tamamlandı. Yapılan bu örnek çalışma ile Selçuklu'da gençlik, eğitim ve spor alanındaki hizmetlere yeni bir halka daha eklemiş oldu.

"Ahmet Çalık'ın anısını geleceğe taşımaktan onur duyuyoruz"

Selçuklu Belediyesi olarak, geleceğin teminatı olan çocukların ihtiyaç ve taleplerine her şartta önem verdiklerini ve onların daha nitelikli ortamlarda eğitim alabilmeleri için sorumluluk üstlendiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Bu noktada kapalı spor salonu ve suni çim saha ihtiyacı olduğunu belirlediğimiz Konya Spor Lisemize modern, spor alanındaki tüm imkanlarını karşılayacak spor salonu ve yanında bir de suni çim saha kazandırmak için çalışma başlatmıştık. Selçuklu Belediyesi olarak okulumuza çocuklarımızın daha modern ve konforlu bir ortamda spor yapmalarını sağlayacak nitelikli bir tesis kazandırdık. Günümüz şartlarına uygun ve tüm detayları düşünülerek inşa edilen spor salonlarımızın yapımını tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tesisimizde Konyasporlu futbolcumuz merhum Ahmet Çalık'ın ismini yaşatmaktan ve onun anısını geleceğe taşımaktan onur duyuyoruz. Bu vesile Ahmet Çalık'a bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. İlçemize değer katacak bu yatırımımız milli eğitim ve spor camiamıza hayırlı olsun" dedi.

Konya Spor Lisesi Ahmet Çalık Kapalı Spor Salonu ve Suni Çim Saha 9 bin 877 metrekare arsa alanı üzerinde 3 bin 331 metrekare inşaat alanına sahip. Kapalı spor salonu, bodrum ve zemin kattan oluşuyor. Salonun bodrum katında 4 adet küçük ölçekli spor salonu yer alırken, zemin katta 1 adet hentbol sahası ölçeğinde ana spor salonu, 176 kişilik tribün, skorbord, ışıklandırma, ses sistemi, 2 adet soyunma odası, 2 adet öğretmenler odası ve ihtiyaç alanları yer alıyor. Salonun yan tarafına da 24 x 44 metre ölçülerinde suni çim saha yer alıyor. - KONYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Selçuklu, Belediye, Eğitim, Yerel, konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ahmet Çalık Kapalı Spor Salonu ve Suni Çim Sahası Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17 yaşındaki Elif’ten 11 gündür haber yok Annenin feryadı yürek dağladı 17 yaşındaki Elif'ten 11 gündür haber yok! Annenin feryadı yürek dağladı
Markette kadını saçlarından tutup yerde yumrukladı Yaptığı yanına kalmadı Markette kadını saçlarından tutup yerde yumrukladı! Yaptığı yanına kalmadı
Annesi istemiyordu Enis Destan ve Arzum Kuruçalı evlendi Annesi istemiyordu! Enis Destan ve Arzum Kuruçalı evlendi
Manisa’da işçi servisi tırla çarpıştı 20 yaralı Manisa'da işçi servisi tırla çarpıştı! 20 yaralı
“İki yeğenimi öldürdüm“ ihbarı asılsız çıktı "İki yeğenimi öldürdüm" ihbarı asılsız çıktı
Piyasalar için en büyük kabus İran, Hürmüz Boğazı’nı kapattı Piyasalar için en büyük kabus! İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı
Orta Doğu’da gerilim artıyor Doğan Bekin: İleride Türkiye de hedef tahtasında olabilir Orta Doğu'da gerilim artıyor! Doğan Bekin: İleride Türkiye de hedef tahtasında olabilir
Survivor finalinde şoke eden an Batuhan Karacakaya canlı yayında küfretti Survivor finalinde şoke eden an! Batuhan Karacakaya canlı yayında küfretti
Talihsiz kadının korku dolu anları Sivilce sandı ama gerçeği fark edince hastaneye koştu Talihsiz kadının korku dolu anları! Sivilce sandı ama gerçeği fark edince hastaneye koştu
İran’dan benzeri görülmemiş sözler: Dünya gördükleri karşısında şok olacak İran'dan benzeri görülmemiş sözler: Dünya gördükleri karşısında şok olacak
İsrailli kadının gözyaşları Hüngür hüngür ağladığı şeye bakın İsrailli kadının gözyaşları! Hüngür hüngür ağladığı şeye bakın

11:16
Netanyahu’nun uçağı Yunanistan’da görüntülendi
Netanyahu'nun uçağı Yunanistan'da görüntülendi
10:32
İran: Saldırılar biterse biz de dururuz
İran: Saldırılar biterse biz de dururuz
09:52
Herzog: 10 vatandaşımızı kaybettik, çok üzücü ve zor bir sabah
Herzog: 10 vatandaşımızı kaybettik, çok üzücü ve zor bir sabah
09:34
Trump’tan İran’a yeni tehdit
Trump'tan İran'a yeni tehdit
09:00
Aksaray’da 2 sıcak hava balonu düştü 1 kişi öldü, 31 kişi yaralandı
Aksaray'da 2 sıcak hava balonu düştü! 1 kişi öldü, 31 kişi yaralandı
11:02
İran’dan İsrail’e gözdağı Ağır tahribat gücüne sahip füzeleri paylaştılar
İran'dan İsrail'e gözdağı! Ağır tahribat gücüne sahip füzeleri paylaştılar
10:46
Gece kulübünde eğlendikleri esnada üzerlerinden İran’ın füzeleri geçti
Gece kulübünde eğlendikleri esnada üzerlerinden İran'ın füzeleri geçti
10:40
Ünlü sunucunun ölümünün ardından son mesajı ortaya çıktı
Ünlü sunucunun ölümünün ardından son mesajı ortaya çıktı
10:35
Esnaf 50 metre uzaklıktaki çay ocağından aldığı çayları arabasının üzerinde taşıyor
Esnaf 50 metre uzaklıktaki çay ocağından aldığı çayları arabasının üzerinde taşıyor
10:31
Taraftar isyanda 17 yıl sonra takımı şampiyon yapıp bırakma kararı aldı
Taraftar isyanda! 17 yıl sonra takımı şampiyon yapıp bırakma kararı aldı
10:13
Gençlere sopayla işkence eden kişi, tek cümlelik savunmayla serbest kaldı
Gençlere sopayla işkence eden kişi, tek cümlelik savunmayla serbest kaldı
10:04
Galatasaray’ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı, videosuna destek yağdı
Galatasaray'ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı, videosuna destek yağdı
09:51
Kız arkadaşının babasını ve ağabeyini pompalı tüfekle vurdu
Kız arkadaşının babasını ve ağabeyini pompalı tüfekle vurdu
09:47
Plajda aşk rüzgarı Hayal Köseoğlu sevgilisiyle romantik anlar yaşadı
Plajda aşk rüzgarı! Hayal Köseoğlu sevgilisiyle romantik anlar yaşadı
09:44
İsrailli kadının gözyaşları Hüngür hüngür ağladığı şeye bakın
İsrailli kadının gözyaşları! Hüngür hüngür ağladığı şeye bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2025 12:14:32. #7.13#
SON DAKİKA: Ahmet Çalık Kapalı Spor Salonu ve Suni Çim Sahası Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.