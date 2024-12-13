Ahmet, Kedisi Esmer ile Suriye\'ye Döndü

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Hatay'da Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ailesiyle Suriye'ye dönen 8 yaşındaki Ahmet, 9 aydır beslediği kedisi 'Esmer'i de yanında götürdü.

27 Kasım'da Esad rejiminin devrilmesiyle Türkiye'deki Suriyeli aileler terörden ve rejimden temizlenen memleketlerine geri dönmeye başladı. Dönüş için Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nı seçen Suriyeliler yoğunluk oluşturmaya devam ediyor. Yıllarca Reyhanlı ilçesinde yaşayan ve memleketi Halep'e dönmek için ailesiyle Cilvegözü'ne gelen 8 yaşındaki Ahmet Sahabi de 9 aydır beslediği kedisi Esmer'i de ülkesine götürdü. - HATAY