Ahmet Özer Esenyurt Belediye Başkanlığı'na seçildi

Esenyurt Belediye Başkanlığı'na seçilen Ahmet Özer, "Birlikte kazanacağız dedik ve birlikte başardık. Adil olacağız, eşit olacağız, kapsayıcı olacağız. Esenyurt'u sizlerle beraber bir barış ve kardeşlik şehri haline getireceğiz. Beş yılın sonunda her bir Esenyurtlu gururla 'Ben Esenyurtluyum' diyebilecek" dedi.
Esenyurt Belediye Başkanlığı görevine seçilen Ahmet Özer, eski belediye binasında Esenyurt halkı ile bir araya geldi. Tebrikleri kabul eden Özer, birlik ve beraberliğe vurgu yaparak, şöyle konuştu:
"ESENYURT'U SİZLERLE BERABER BİR BARIŞ VE KARDEŞLİK ŞEHRİ HALİNE GETİRECEĞİZ"
"Yaklaşık kırk gündür sahada çalıştık. Sizlerle beraber emek verdik, ter döktük. Bu güzel ve güzide şehrimizi ev ev, cadde cadde, mahalle mahalle, fabrika fabrika dolaştık ve halkımızın yüreğindeki umuda, gözlerindeki inanca hep güvendik. Onlar bizi, biz onları sevdik. Zaten ben Esenyurt'a yabancı biri değildim. Yaklaşık on senedir İstanbul'a hizmet veren biriyim. Sayın İmamoğlu ile birlikte bir yol arkadaşlığımız vardı ve nihayet bu yol arkadaşlığı burada, Esenyurt'ta bir adaylaşma sürecine dönüştü. Bizim halkla kurduğumuz bağı gören bazıları, bizimle ilgili bir takım karalama kampanyaları başlattı. Zannettiler ki bu yalanlarla halkı kandıracaklar. Bu yalanların büyük kısmına cevap vermedim çoğu kez. İstedim ki halkım cevabını versin ve öylede oldu. Halka selam olsun. Biz zaten halkımız için varız. ve geldiğimiz günden itibaren şunu söyledik: Biz halkımızla beraber yürüyeceğiz. Adil olacağız, eşit olacağız, kapsayıcı ve ulaşılabilir olacağız. Bu sözlerimiz bizim yönümüz olacak. Asla şımarmayacağız, şaşırmayacağız. Her zaman, her daim halkımızın emrinde olacağız. Halkımızın başımızın üstünde yeri olacak. Esenyurt küçük bir İstanbul, İstanbul küçük bir Türkiye demiştim. Esenyurt'u aldığımızda İstanbul'u alacağız. İstanbul'u aldığımızda ise Türkiye'de demokrasinin yolunu açacağız demiştim. Şimdi bu yolu hep birlikte açtınız. Meşaleyi Esenyurt'tan yaktınız. Ahmet Özer olarak bugünden itibaren Esenyurt'un belediye başkanıyım. Ayrım gözetmemek ve birbirimizi sevmek bizim düsturumuz olacak. Biz burada bir kent uzlaşısını gerçekleştirdik. Çünkü demokrasinin temeli diyalog ve uzlaşıdır. Esenyurt'u sizlerle beraber bir barış ve kardeşlik şehri haline getireceğiz. En büyük iddiam bu benim. Esenyurt, Türkiye'nin en büyük ilçesi. 7 büyük şehir, 57 ilden daha büyük bir kent. Sizlerle birlikte bu şehri 21. yüzyıla yakışır bir şehir haline getireceğiz.
"BUNDAN SONRA İŞİMİZ GÜCÜMÜZ ESENYURT"
Seçim süreci artık geride kaldı. Bundan böyle biz önümüze bakacağız. Esenyurt'un çok güçlü yanları var. Önemli bir üretim gücü, genç bir nüfusu ve 81 ilden gelen insanlarımız var. Bu da bizi güçlü kılıyor. Çünkü göçle gelen insan çalışkandır, hırslıdır ve sürekli ileri gitmek ister. İleri gittiğinde de kentine, kendine, ailesine, ülkesine büyük katkı sağlar. Bu özellikler yetenekli yöneticilerin elinde nimettir, yeteneksizler ise bunu külfet olarak görür. Bu nimetle beraber Esenyurt'u sizlerle dönüştüreceğiz. Liyakat, ehliyet, çalışkanlık ve uyum en temel düsturumuz olacak. Esenyurt'ta yetişmiş yüksek bir insan gücü, köklü sivil toplum kuruluşları, halk önderleri ve kanaat önderleri var. Onlar her zaman benim doğal danışmanlarım olacak. Ben bir profesör olarak sayısız okul okudum, onlarca ülke gezdim. Ancak siz olmazsanız, sizinle beraber yürümezsek asla başaramayız. Bunun için bize el verin, güç verin bu yolu beraber yürüyelim. Birlikte toplumsal barış ve huzur içinde üreteceğiz, bölüşeceğiz. ve beş yılın sonunda her bir Esenyurtlu gururla 'Ben Esenyurtluyum' diyebilecek. Bundan sonra işimiz gücümüz Esenyurt."
İstanbul'da CHP'nin seçim başarısına da değinen Özer sözlerini, şöyle tamamladı:
"HALKIN BELEDİYE BAŞKANI OLARAK ASLA BÖBÜRLENMEYECEĞİZ"
"Biz Esenyurt'u, Sayın İmamoğlu da İstanbul'u kazandı. Ayrıca 26 tane belediyeyi daha kazandık. Türkiye'de muhalefet büyük bir zafer elde etti. İstanbul gibi bir devin bizimle beraber olması, bizim yol arkadaşımız olması Esenyurt için büyük bir avantaj. Halkın belediye başkanı olarak asla böbürlenmeyeceğiz. Halkımıza üstten bakmayacak, fildişi kulelere çekilmeyeceğiz. Bu işe halkla başladık, halkla nihayete erdireceğiz. Yolunuz, yolumuz açık olsun."
Son Dakika › Yerel › Ahmet Özer Esenyurt Belediye Başkanlığı'na seçildi - Son Dakika
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