Erzurum'un Oltu ilçesinde, DMD hastası Ahmet Sami Yıldırım yararına konser düzenlendi. Oltu Belediyesi'nin desteğiyle Efkan Ala Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik, ilçe halkından yoğun ilgi gördü.
Düğün sanatçıları Mustafa Özden, Erdi Özden, Başak Kaya ve Umut Başar'ın gönüllü olarak sahne aldığı konserde, özellikle kadınlar büyük katılım sağladı. Katılımcılar müzik eşliğinde halaylar çekerek keyifli anlar yaşadı.
Gecede elde edilen gelirin tamamının DMD hastası Ahmet Sami Yıldırım'ın tedavisine destek amacıyla bağışlandığı bildirildi. Etkinlik, hem dayanışma örneği sergilemesi hem de farkındalık oluşturması açısından takdir topladı. - ERZURUM
Son Dakika › Yerel › Ahmet Sami için söylediler - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?