Ahmet Şimşirgil, Kayseri Kitap Fuarı'nda Kitaplarını İmzaladı

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Ahmet Şimşirgil kitaplarını imzaladı

Yazar Ahmet Şimşirgil:

"Kitap fuarlarının düzenlenmesini son derece faydalı görüyorum"

KAYSERİ - Tarihçi ve yazar Ahmet Şimşirgil, 7. Kayseri Kitap Fuarı'nda okuyucularıyla buluşarak, kitaplarını imzaladı.

Kayseri Kitap Fuarı'na vatandaşların ilgisi sürüyor. Birçok yazarın ziyaret ettiği fuarda bu kez de tarihçi yazar Ahmet Şimşirgil okuyucularıyla buluştu. Burada vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Şimşirgil, kitaplarını imzaladı.

Kayseri Kitap Fuarı'na 3-4 yıldır geldiğini ve her geldiğinde de koymak suretiyle devam ettiğini dile getiren tarihçi yazar Ahmet Şimşirgil, "Çok güzel bir hizmet var. Çok güzel bir karşılama var. Kayseri halkının kitaba, yazara muhabbeti var. İlim çok önemli. Gençlerimizin ilimle donanması lazım. Kitap okuması ve ilme değer vermesi lazım. Onun için bu kitap fuarlarının düzenlenmesini son derece faydalı görüyorum. Hatta belediyelerimizin kültür hizmeti olarak, buna ayrı bir önem vermesini istiyorum. Kayseri kitap fuarı olarak Türkiye'nin en önde gelen noktalarından bir tanesi. Kayseri halkının ilgisi çok yüksek. Belediyemiz büyük bir önem veriyor. Bugün burada çok büyük bir kalabalık gördüm. Hem konferansa iştirak ediyorlar hem de yazarla 2-3 saat kitap imzalıyorlar ki bende onlardan bir tanesiyim. Kitaplarımla buradayım. Bu işe sahip çıkanları tebrik ediyorum. Benim ilgimi çeken nokta daha çok gençlerin gelip, kitap imzalatmaları. Bu çok önemli bir husus. Liseli ve üniversiteli gençler gelip burada yoğun bir şekilde kitap imzalattılar. Ben her birini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kitaplarına yoğun bir ilgi olduğunu aktaran Şimşirgil, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Benim kitaplarım tarih kitapları. Tarihimize ilginin olmasına şaşırmamak lazım. İlgi olmazsa şaşırmak lazım. Bizim tarihimiz dünyanın en güzide tarihidir. En medeni tarihidir. En insani tarihidir. Yani bütün güzellikleri bizim tarihimizde bulabilirsiniz. Bugün İsrail dünyanın gözü önünde katliam yapıyor. Bebekleri paramparça ediyor. Kadınları öldürüyor. Bunun da dünya arkasında duruyor. Böyle bir şey yok. Açıkça katliam ve soykırım yapıyor. Bugün yanıma gelen vatandaşlar hocam biz neden tarihimizi iyi öğrenemedik diye soruyorlar. Bu bizim için bir eksikliktir. Gençlerimize tarihimizi, dilimizi ve dinimizi en doğru şekilde öğretmeliyiz. Çünkü bizi biz yapan dilimizdir, tarihimizdir ve dinimizdir."

(MK-AG-ÖK-Y)