Ahmet Vatansever: Doğa ile Sağlığını Buldu - Son Dakika
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Ahmet Vatansever: Doğa ile Sağlığını Buldu

Ahmet Vatansever: Doğa ile Sağlığını Buldu
18.06.2026 10:46
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70 yaşındaki Ahmet Vatansever, kanseri yendikten sonra doğal yaşama yöneldi ve mutlu bir hayat sürüyor.

Eskişehir'de yaşayan 70 yaşındaki Ahmet Vatansever, tırpanıyla küçükbaş hayvanları için biçtiği otları at arabasına yüklediğini görenler adeta geçmişe yolculuk yapıyor. Kanseri yenen Ahmet Vatansever, sağlığını doğal yaşama borçlu olduğunu söyledi.

Ahmet Vatansever, 2016 yılına kadar uzun yol şoförlüğü yaptı. Ardından bağırsak kanserine yakalanan ve ameliyat olan Ahmet Vatansever, şoförlüğü bırakıp kendini doğal yaşama bıraktı. Kendine küçükbaş hayvan alan Ahmet Vatansever diğer yandan tarımla da ilgilendi. Yaz aylarının gelmesiyle uzayan otları küçükbaş hayvanlarına vermek isteyen Ahmet Vatansever, beyaz atı ve tırpanını alarak kendisini otlak alanlara atıyor. Burada gün boyu tırpanıyla biçtiği otları at arabasına yükleyerek, küçükbaş hayvanlarına götürüyor. At arabası ve tırpanı gören vatandaşlar ise geçmişe adeta yolculuk yapıyor.

"Doğa sayesinde hastalığımı atlattım"

Atı ile ot biçmeye geldiğini anlatan Ahmet Vatansever, "Canım sıkıldıkça buraya gelip hayvanlarıma ot biçiyorum. Hayatımdan gayet memnunum. Küçükbaş hayvancılık yapıyorum. 100-110 tane kadar var. Böyle kendi kendime vakit geçiriyorum. Bunlarla meşgul olmak beni rahatlatıyor. Ben şimdiye kadar boşuna yaşamışım. Şoförlüğüm hayatımı kararttı. Bu mesleği 35 sene yaptım. Sağlık sorunu yaşadık. 'Öleceksin' dediler bana, ben de inat ettim, 2016'dan beri yaşıyorum. Doğaya vererek orada kendimi, hastalığı atlattım. Moralim çok güzel, stres yapmıyorum. Sabah 5'te ayaktayım. Şu hayvanlarla uğraşıyorum, yemidir, suyudur, kuzusudur" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ahmet Vatansever: Doğa ile Sağlığını Buldu - Son Dakika

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