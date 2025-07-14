Ahmet Yavuzer Camii\'nde çocuklar 15 Temmuz ruhunu yaşattı

Eskişehir Ahmet Yavuzer Camii'nde yaz Kur'an kursunda katılan çocuklar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitleri anmak için Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Kur'an kursunda olan 150 civarı öğrenci ile gerçekleşen programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından 15 Temmuz şehitleri ve tüm vatanı için mücadele eden insanlarımız için dualar edildi. Öğrenciler vatan uğruna canlarını feda eden kahramanları rahmetle ve minnetle andıklarını ifade ettiler.

Öğrenciler 15 Temmuz ruhunu yaşatmak ve şehitleri anmak amacıyla etrafı Türk bayraklarıyla süsledi. Çocuklar milli birlik ve beraberlik mesajı vererek 15 Temmuz'da insanlarımızın vatanına, bayrağına, gelecek nesillerine hayatları pahasına ve arkada bıraktıkları ailelerine rağmen nasıl sahip çıktığına vurgu yapmış oldular.

Kurs hocaları, milli ve manevi değerlere sahip çıkan bir nesil yetiştirmenin önemli olduğunu söyleyerek Kur'an-ı Kerim okuyup dua etmenin kendileri için anlamlı ve gurur verici olduğuna vurgu yaptı. - ESKİŞEHİR