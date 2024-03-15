Ahmet Yesevi İlköğretim Okulu Öğrencileri Nazilli Belediye Başkanı\'nı Ziyaret Etti

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Ahmet Yesevi İlköğretim Okulu öğrencileri, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ı ziyaret ederek yönetim birimleri ve yöneticiler konusunda bilgi aldı.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Ahmet Yesevi İlköğretim Okulu öğrencileri ile bir araya geldi. Makam ziyaretinin ardından Belediye Meclis Salonu'nda öğrencilerin hazırladığı oratoryo gösterisini izleyen Başkan Özcan; "Bugün öğrencilerimizle bir araya gelerek Hayat Bilgisi dersinde Yönetim Birimleri ve Yöneticiler konusu hakkında evlatlarımızın merak ettikleri soruları yanıtladık. Kıymetli öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum, çok güzel nesiller yetiştiriyorsunuz. Hepsi pırıl pırıl Türk genci. Bu memlekete, Atatürk'e yaraşır birer evlat olmuşlar. Biz elimizden geldiğince yanınızda olmaya çalıştık ama evlatlarımızın bu günlere gelmesinde emekleriniz çok büyük. Benim için çok güzel ve anlamlı bir etkinlik oldu. Çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kabullerinden dolayı Başkan Özcan'a teşekkür eden Okul Müdürü Yalçın Peker ve Sınıf Öğretmeni Doğan Ediz, öğrencilerin heyecanını paylaşmaktan ve yerel yönetimler konusunu yerinde öğrenmelerinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi. - AYDIN