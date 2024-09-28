Ahu Tuğba Son Yolculuğuna Uğurlandı

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ABD'de 1 Eylül'de geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden sinema oyuncusu Ahu Tuğba, Teşvikiye Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı.

Oyuncu Ahu Tuğba, ABD'de birlikte yaşadığı kızı Anjelik Calvin'in evinde 1 Eylül'de hayatını kaybetmişti. KOAH hastalığı nedeniyle 69 yaşında hayatını kaybettiği öğrenilen Tuğba'nın cenazesi, dün ABD'nin Miami eyaletinden kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na getirilmişti.

Zincirlikuyu mezarlığına defnedildi

Ahu Tuğba için bugün saat 11.00'de Beyoğlu'ndaki Atlas Sineması'nda anma töreni düzenlendi. Törenden sonra Tuğba için öğle namazı sonrası Teşvikiye Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Tuğba'nın ailesi dışında sanat camiasından birçok ünlü isim katıldı. Namazın ardından Ahu Tuğba, Zincirlikuyu mezarlığına defnedildi.

"Maalesef bizim mesleğimiz nankör"

Cenazeye katılmayan dostlarına sitem eden Yeşilçam oyuncusu Serpil Örümcer, "Çok iyi bir insandı. Ölümüyle beni şoke etti. Birdenbire olunca çok üzüldüm. Ahu kalben çok iyi bir insandı. Delikanlı bir insandı. Ben sabahki anma törenine yetişemedim. Maalesef bizim mesleğimiz nankör. Ben şimdi ayaktayım ama yarın bir gün ben de öleceğim. Yarın bana da aynı şey olacak" ifadelerini kullandı.

"Benim en son hastalığımda da aradı, gözyaşlarıyla dualarını etti"

Nuri Alço ise, "Türk sinemasının gerçekten çok değerli bir oyuncusunu kaybettik. Ahu Tuğba gerçekten yüreği gibi güzel, dürüst, doğrucu ve hiçbir şeyden korkmayan bir insandı. Biz de birçok filmde birlikte oynadık. Güzel bir insandı. Ben kendisi kadar iman gücü kuvvetli bir insan görmedim. Her evden çıkışta dualarını eksik etmezdi. Benim en son hastalığımda da aradı, gözyaşlarıyla dualarını etti" diye konuştu.

"Bu şekilde bir anma töreni olmamalıydı"

Ahu Tuğba'nın anma törenine katılmayan dostlarına sitem eden Serpil Çakmaklı ise, "Bugün acımız çok büyük. Anma töreninden buraya geliyoruz. Törende bütün dostlarının, Yeşilçam'da birlikte rol aldığı arkadaşlarının dahası sinemaya emek vermiş insanların çoğunu orada görmek istedik. Maalesef yoktu ve bir vefasızlık örneği daha yaşandı. Ahu bunu hak etmedi çünkü sinemaya yıllarını vermiş bir sanatçı. Bu şekilde bir anma töreni olmamalıydı. Ölüm bir gün hepimizin kapısını çalacak. Dostum dediği arkadaşlarının olmaları gerekirken maalesef anma töreninde olmadılar" dedi. - İSTANBUL