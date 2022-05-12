AİÇÜ'de "Change The Story Erasmus+ Avrupa Birliği Programı" düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

AİÇÜ'de "Change The Story Erasmus+ Avrupa Birliği Programı" düzenlendi

12.05.2022 12:07
AİÇÜ'de "Change The Story Erasmus+ Avrupa Birliği Programı" düzenlendi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde (AİÇÜ) küresel ısınma ve iklim krizinin etkilerini yok etmek için hayata geçirilmesi hedeflenen önlemlerin ele alındığı "Change The Story (Hikayeni Değiştir)" Erasmus+ Avrupa Birliği projesi yaygınlaştırma amaçlı paylaşım toplantısı yapıldı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde (AİÇÜ) küresel ısınma ve iklim krizinin etkilerini yok etmek için hayata geçirilmesi hedeflenen önlemlerin ele alındığı "Change The Story (Hikayeni Değiştir)" Erasmus+ Avrupa Birliği projesi yaygınlaştırma amaçlı paylaşım toplantısı yapıldı.

AİÇÜ Kültür ve Kongre Merkezi Selçuklu Konferans Salonu'nda düzenlenen programa Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Önder Şimşek, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, İl Müdürleri, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri, akademisyenler, idari personel, öğretmenler, ebeveynler ve öğrenciler katıldı.

Programda konuşan AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Dünya için önemli bir konu olan iklim krizi ile mücadele etmede bugünün büyükleri olan yöneticilerin gençlerin yarınları inşa etmesine yardımcı olması gerektiğini belirtti.

Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, "Gelecek nesillere nasıl bir dünya bırakmak istediğimiz sorusunu kendimize sormalıyız. Küresel ısınmanın etkilerini yok etmek için biz büyüklere ve özellikle de ebeveynlere büyük görevler düşmektedir. Gençler, gelecekte nasıl bir dünyada yaşamak istediklerine bugün karar vererek zaman kaybetmeden geleceği inşa edecek projeler hazırlamalıdır. Bu doğrultuda Erasmus+ Avrupa Birliği projesinin sadece Ağrı'nın değil dünyanın projesi olduğunu ve küresel ısınmaya çözüm üretme noktasında önemli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Prof. Dr. Karabulut "Üniversite olarak son 2 yılda kabul edilen proje sayısındaki artış, iyi yolda olduğumuzu göstermektedir. Ama henüz yeterli bir düzeye erişemedik. Ağrı'nın sahip olduğu dezavantajlı sosyo-ekonomik durum dikkate alındığında şehrimize yönelik güzel projelerin yapılmasının gerekliliği kendini göstermektedir. Doğa ile iç içe ve yeşil bir kampüse sahip Üniversitemizde bu yapının sürdürülebilirliği için yaptığımız ve yapacağımız tüm çalışmalarla gençlerimizin huzurlu bir ortama sahip olmalarını sağlamaktayız. Bu duygularla Üniversitemiz adına Avrupa Birliği fonundan destek alarak proje yürüten Dr. Öğr. Üyesi birgül çakır yıldırım ile Dr. Öğr. Üyesi Güliz Karaarslan Semiz hocalarımıza, Eğitim Fakültesi Dekanlığına ve gerçekleştirilen projeye verdikleri destekten dolayı İl Milli Eğitim Müdürlüğüne çok teşekkür ederim" diye konuştu.

İklim değişikliği ve dijital hikaye anlatımı hakkında eğitimin yer aldığı proje hakkında bilgi veren Eğitim Fakültesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Birgül Çakır Yıldırım, Türkiye'den Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nin yanı sıra İngiltere, Avusturya, İtalya ve Macaristan'dan paydaşların katkısı ile yürütülen çalışmada üç Fen Bilimleri öğretmeni ve 60 öğrencinin yer aldığını söyledi. Dr. Öğr. Üyesi Çakır, "Projeye katılan öğretmen ve öğrenciler, eğitim sonrası iklim değişikliği hakkında farkındalık geliştirerek iklim değişikliğinin çözümüne yönelik ilham verici, güçlü ve merak uyandırıcı 21 hikaye oluşturdu" dedi.

Program, öğrencilerin hazırladığı dijital hikayelerin gösterimi ve katılım belgesi takdimiyle sona erdi. - AĞRI

AİÇÜ'de Change The Story Erasmus+ Avrupa Birliği Programı düzenlendi
AİÇÜ'de Change The Story Erasmus+ Avrupa Birliği Programı düzenlendi
AİÇÜ'de Change The Story Erasmus+ Avrupa Birliği Programı düzenlendi
AİÇÜ'de Change The Story Erasmus+ Avrupa Birliği Programı düzenlendi
AİÇÜ'de Change The Story Erasmus+ Avrupa Birliği Programı düzenlendi
AİÇÜ'de Change The Story Erasmus+ Avrupa Birliği Programı düzenlendi
AİÇÜ'de Change The Story Erasmus+ Avrupa Birliği Programı düzenlendi

YORUMLAR
500
Gaziantep'te 'Yeşil Dönüşüm Zirvesi' başladı Gaziantep'te 'Yeşil Dönüşüm Zirvesi' başladı AB, Ukrayna'nın tarım ürünleri ihracatını kolaylaştıracak AB, Ukrayna'nın tarım ürünleri ihracatını kolaylaştıracak AB Siyasi Direktörü Mora, Tahran'da İranlı Başmüzakereci Bakıri ile görüştü AB Siyasi Direktörü Mora, Tahran'da İranlı Başmüzakereci Bakıri ile görüştü

Küresel Isınma, Avrupa Birliği, Erasmus, Ağrı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel AİÇÜ'de 'Change The Story Erasmus+ Avrupa Birliği Programı' düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
17:21 Eski milli futbolcunun kızı, Ünlü bir dergi için kamera karşısına geçti! Pozları babasına sürpriz olacak
17:19 Ankara Üniversite'sinde "İnek Bayramı" gerginliği! Etkinlik protesto edildi
16:58 Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarını giyen eski futbolcu Sezer Öztürk, 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı
16:52 DEVA'dan "Suç duyurusunda bulunacağız" açıklamasını yapan Gaziantep Valiliği'ne tepki: Sabırsızlıkla bekliyoruz
16:49 AK Partili Bülent Turan'dan "Canan Kaftancıoğlu" tepkisi: "Gel Muharrem"den, "koşun vekillere!"
16:38 Casuslukla suçlanan Metin Gürcan'a yeniden tutuklama kararı
16:34 Nagehan Alçı'dan beklenmedik Canan Kaftancıoğlu sözleri: Bu rezaleti kabul etmiyorum
16:23 Kaftancıoğlu kararından sonra Meclis'te koltuklar boşaldı: TBMM tatile girebilir
16:20 İmamoğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu'na destek: Başkanımızın yanındayım!
16:17 Tether'de düşüş paniği: CTO'dan açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 17:35:41. #1.11#
SON DAKİKA: AİÇÜ'de "Change The Story Erasmus+ Avrupa Birliği Programı" düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement