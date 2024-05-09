AİÇÜ\'de Öğrenci Kulüpleri Tanıtım Programı Gerçekleştirilecek

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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Öğrenci Kulüpleri Tanıtım Programına katıldı. 08-09 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek Öğrenci Kulüpleri Tanıtım Programı kapsamında AİÇÜ'deki 57 öğrenci kulübünün tanıtımı yapılacak.

Prof. Dr. Karabulut, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mucip Genişel ile Öğrenci Yaşam Merkezi'nde açılan öğrenci kulüp stantlarını ziyaret etti. Kulüp faaliyetleri hakkında öğrencilerden bilgi alan Prof. Dr. Karabulut, öğrencilerle bir süre sohbet etti. AİÇÜ'de 57 öğrenci kulübünün aktif olarak faaliyetlerine devam ettiğini belirten Prof. Dr. Karabulut, öğrencilerin üniversite bünyesinde düzenlenen sosyal, kültürel, sportif ve toplumsal katkı faaliyetlerinde çok büyük bir katkısının olduğunu söyledi.

Sosyal sorumluluk projelerine ve kulüp faaliyetlerine öğrencilerin gönüllü olarak katılım sağlamasının kişisel gelişim için önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Karabulut, "Kulüpler bünyesinde gönüllü olarak faaliyetlerde bulunmanız, mezun olduğunuzda da sizlere pozitif anlamda bir fayda sağlayacaktır. Gönüllü olarak ve karşılık beklemeden çalışmak, hayatta her zaman insanı mutlu ve huzurlu kılar" dedi.

Prof. Dr. Karabulut, üniversitedeki faaliyetlere katılımlarından ve desteklerinden dolayı öğrencilere teşekkür ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi. - AĞRI