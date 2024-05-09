AİÇÜ'de Öğrenci Kulüpleri Tanıtım Programı Gerçekleştirilecek - Son Dakika
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AİÇÜ'de Öğrenci Kulüpleri Tanıtım Programı Gerçekleştirilecek

AİÇÜ\'de Öğrenci Kulüpleri Tanıtım Programı Gerçekleştirilecek

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Öğrenci Kulüpleri Tanıtım Programına katıldı. Program kapsamında AİÇÜ'deki 57 öğrenci kulübünün tanıtımı yapılacak. Rektör Karabulut, öğrenci kulüp stantlarını ziyaret ederek kulüp faaliyetleri hakkında bilgi aldı ve öğrencilerle sohbet etti. Karabulut, öğrencilerin üniversite bünyesindeki faaliyetlerdeki katkısını vurgulayarak, gönüllü olarak kulüp faaliyetlerine katılımın kişisel gelişim için önemli olduğunu belirtti.

09.05.2024 15:36  Güncelleme: 15:43
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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Öğrenci Kulüpleri Tanıtım Programına katıldı. 08-09 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek Öğrenci Kulüpleri Tanıtım Programı kapsamında AİÇÜ'deki 57 öğrenci kulübünün tanıtımı yapılacak.

Prof. Dr. Karabulut, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mucip Genişel ile Öğrenci Yaşam Merkezi'nde açılan öğrenci kulüp stantlarını ziyaret etti. Kulüp faaliyetleri hakkında öğrencilerden bilgi alan Prof. Dr. Karabulut, öğrencilerle bir süre sohbet etti. AİÇÜ'de 57 öğrenci kulübünün aktif olarak faaliyetlerine devam ettiğini belirten Prof. Dr. Karabulut, öğrencilerin üniversite bünyesinde düzenlenen sosyal, kültürel, sportif ve toplumsal katkı faaliyetlerinde çok büyük bir katkısının olduğunu söyledi.

Sosyal sorumluluk projelerine ve kulüp faaliyetlerine öğrencilerin gönüllü olarak katılım sağlamasının kişisel gelişim için önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Karabulut, "Kulüpler bünyesinde gönüllü olarak faaliyetlerde bulunmanız, mezun olduğunuzda da sizlere pozitif anlamda bir fayda sağlayacaktır. Gönüllü olarak ve karşılık beklemeden çalışmak, hayatta her zaman insanı mutlu ve huzurlu kılar" dedi.

Prof. Dr. Karabulut, üniversitedeki faaliyetlere katılımlarından ve desteklerinden dolayı öğrencilere teşekkür ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel AİÇÜ'de Öğrenci Kulüpleri Tanıtım Programı Gerçekleştirilecek - Son Dakika

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