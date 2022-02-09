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AİÇÜ'lü sporcular Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika

AİÇÜ'lü sporcular Türkiye şampiyonu oldu

09.02.2022 20:02
AİÇÜ'lü sporcular Türkiye şampiyonu oldu

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Sağlık, Kültür ve Spor Kulübü sporcuları, Bedensel Engelli Yüzme Milli Takım Seçmeleri ve Türkiye Şampiyonası'ndan şampiyonlukla döndü.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Sağlık, Kültür ve Spor Kulübü sporcuları, Bedensel Engelli Yüzme Milli Takım Seçmeleri ve Türkiye Şampiyonası'ndan şampiyonlukla döndü.

4-6 Şubat tarihleri arasında Gaziantep Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen Bedensel Engelli Yüzme Milli Takım Seçmeleri ve Türkiye Şampiyonası'na, 26 ilden 53 kulüp ve 142 sporcu katıldı.

Gençlerin ve çocukların sporla buluşmasına önem veren AİÇÜ bünyesinde yetişen sporcular, katıldıkları turnuva ve şampiyonlarda elde ettikleri derecelere yenilerini ekledi. Tüm sporcuların kıyasıya mücadele ettiği şampiyonada AİÇÜ Sağlık, Kültür ve Spor Kulübü sporcularından Doğukan Bayat 400 metre serbest ve 50 metre serbest stilde Türkiye 1'incisi olurken, Yusuf İncekaya 100 metre kurbağalamada Türkiye 3'üncüsü, Taha Burak Duzlu ise 100 metre serbest ve 50 metre serbest stilde Türkiye 3'üncüsü olarak önemli bir başarıya imza attı.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, üniversiteyi ve Ağrı'yı ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarı ile temsil eden sporcuları tebrik ederek, hiçbir engelin başarıya engel olmadığını gösteren gençlerle gurur duyduğunu belirtti. - AĞRI

AİÇÜ'lü sporcular Türkiye şampiyonu oldu
AİÇÜ'lü sporcular Türkiye şampiyonu oldu
AİÇÜ'lü sporcular Türkiye şampiyonu oldu

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Milli Takım, Engelli, Türkiye, Yüzme, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel AİÇÜ'lü sporcular Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika


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