AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut kızılay giyim mağazasını ziyaret etti - Son Dakika

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, öğrencilerin farklı giyim eşyalarını ücretsiz alma imkanına sahip olduğu AİÇÜ ve Kızılay işbirliğiyle kurulan Kızılay Butiğini (Mağaza) ziyaret etti.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Faruk Kaya ile Prof. Dr. Önder Şimşek ve Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı ile birlikte merkezi yerleşkedeki Öğrenci Yaşam Merkezinde hizmete giren 47'nci Kızılay Butiğini ziyaret etti.

Ülkemizin önde gelen markalarının yaptığı bağışlardan oluşan 3 bin parça giyim eşyasının yer aldığı ve açıldığı 20 Ekim'den bu güne kadar yaklaşık 600 öğrencinin yararlandığı butikle ilgili Tatlı'dan bilgi alan Prof. Dr. Karabulut, üniversitede öğrenim gören öğrencilerin her türlü giyim ihtiyacının ücretsiz karşılanabilmesi imkanını sunan ve bu projeyle yardımlaşma, paylaşma, gönüllülük duygusunun pekişmesine katkı sağlayan Türk Kızılayı'na teşekkür ettiğini söyledi. - AĞRI