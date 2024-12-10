AİÇÜ ve Andrews Üniversitesi'nden İş Birliği - Son Dakika
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AİÇÜ ve Andrews Üniversitesi'nden İş Birliği

AİÇÜ ve Andrews Üniversitesi\'nden İş Birliği

AİÇÜ ile Andrews Üniversitesi, 2025'te ortak sempozyum ve araştırmalar için protokol imzaladı.

10.12.2024 17:07
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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) ile Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) Andrews Üniversitesi arasında, 2025 yılında gerçekleştirilmesi planlanan 8. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi Sempozyumu'nun birlikte yapılması ve Ağrı Dağı ile ilgili ortak saha araştırmalarının yürütülmesini de kapsayan iş birliği protokolü imzalandı.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, ABD'deki Andrews Üniversitesi'ni ziyaret etti. Ziyarette, Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut ile Andrews Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Rektörü Prof. Dr. John Wesley Taylor V, bilimsel araştırmaları artırmayı ve güçlendirmeyi, eğitimde ve bilimde etkileşime imkan sağlayacak bir protokole imza attı.

7. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi Sempozyumu'nun sponsorları arasında yer alan Andrews Üniversitesi'ni ziyaret etmekten dolayı memnun olduklarını belirten Prof. Dr. Karabulut, 2025 Yılında yapılacak 8. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi Sempozyumu'nun iki üniversitenin ortaklığında düzenlenmesi amacıyla iş birliği protokolü yapıldığını söyledi.

Prof. Dr. Karabulut, Üniversitenin uluslararasılaşmasında önemli bir adım olan protokolle ortak sempozyum düzenlemenin bir başlangıç olduğunu, iki üniversite arasında sosyal alandan teknolojiye birçok alanda çalışmaların yapılacağını ifade etti.

Protokol imza töreninde, AİÇÜ Dış İlişkilerden Sorumlu Rektör Danışmanı ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Önder Şimşek ve Dış İlişkiler Genel Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Nimetullah Aldemir ile Andrews Üniversitesi'nden Akademiden Sorumlu Rektör Vekili Prof. Wagner Kuhn ile Arkeoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Randall Younker de hazır bulundu. - AĞRI

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İbrahim Çeçen, Kültür Sanat, Sempozyum, Ağrı Dağı, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel AİÇÜ ve Andrews Üniversitesi'nden İş Birliği - Son Dakika

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