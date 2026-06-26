AİÇÜ yayın artışında bölge üniversiteleri arasında üst sıralarda yer aldı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerindeki istikrarlı yükselişini sürdürerek bölge üniversiteleri arasında dikkat çekici bir başarıya imza attı. Üniversite, 2024 yılında 268 olan bilimsel yayın sayısını 2025 yılında 403'e çıkararak akademik üretkenlikte önemli bir artış kaydetti. Yayın sayısında 135 adetlik artış ve yüzde 50,37'lik büyüme oranına ulaşan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, bölgedeki üniversiteler arasında en yüksek artış gösteren kurumlar arasında yer aldı. Akademik üretkenliğin her geçen yıl arttığını gösteren veriler, üniversitenin araştırma odaklı gelişim stratejisinin somut sonuçlarını ortaya koydu.

BİLİMSEL YAYIN SAYISI 403'E YÜKSELDİ

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, 2025 yılında bilimsel yayın performansında dikkat çeken bir artış elde etti. 2024 yılında 268 olan bilimsel yayın sayısını 2025 yılında 403'e çıkaran üniversite, yayın sayısında 135 adetlik artış sağladı. Bu artışla birlikte üniversitenin bilimsel yayın sayısındaki büyüme oranı yüzde 50,37 olarak gerçekleşti. Elde edilen veriler, AİÇÜ'nün bilimsel araştırma ve akademik üretim alanındaki yükselişini sürdürdüğünü gösterdi. 597 akademisyenin görev yaptığı Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde, akademisyen başına düşen yayın sayısının da yükseliş trendini sürdürdüğü belirtildi. Üniversitenin araştırma odaklı gelişim stratejisinin, yayın performansına olumlu yansıdığı ifade edildi.

GÜLÇİN: AKADEMİK KADROMUZUN ÖZVERİLİ ÇALIŞMALARININ SONUCU

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, bilimsel üretimi artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü söyledi. Gülçin, elde edilen yayın artışının akademik kadronun özverili çalışmalarının bir sonucu olduğunu belirtti. Rektör Gülçin, "Üniversitemizin bilimsel yayın performansında elde ettiği bu önemli artış, akademik kadromuzun özverili çalışmalarının ve araştırma kültürünü güçlendirmeye yönelik yatırımlarımızın bir sonucudur. Bilimsel üretkenliği teşvik eden uygulamalarımızla ulusal ve uluslararası görünürlüğümüzü artırmaya devam edeceğiz. Bu başarıda emeği bulunan tüm akademisyenlerimizi tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. Gülçin, üniversitenin bilimsel üretkenliği destekleyen uygulamalarla akademik görünürlüğünü artırmayı hedeflediğini de kaydetti.

BÖLGESEL KALKINMA VE BİLİM DÜNYASINA KATKI SÜRÜYOR

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra bilimsel araştırma ve yayın performansını güçlendirmeye devam ediyor. Üniversitenin bilimsel yayın sayısındaki artışı, akademik gelişim ve araştırma kültürünün güçlenmesi açısından önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor. AİÇÜ'nün yayın performansındaki yükselişinin, üniversitenin ulusal ve uluslararası akademik görünürlüğüne katkı sunması bekleniyor. Üniversite, araştırma odaklı çalışmalarını sürdürerek hem bölgesel kalkınmaya hem de bilim dünyasına katkı sağlamayı hedefliyor. Bilimsel üretkenliği artırmaya yönelik desteklerin devam edeceği belirtilirken, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinin akademik başarı grafiğini daha da yukarı taşımak için çalışmalarını sürdüreceği ifade edildi.

Haber: Mehmet Güngördü