AİÇÜ’nün Patnos yerleşkesinde mezuniyet coşkusu yaşandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AİÇÜ’nün Patnos yerleşkesinde mezuniyet coşkusu yaşandı

AİÇÜ’nün Patnos yerleşkesinde mezuniyet coşkusu yaşandı
09.06.2026 11:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Patnos Sosyal Hizmetler Yüksekokulu ile Patnos Meslek Yüksekokulu’nda 2025-2026 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni düzenlendi. Öğrenciler, akademisyenler, aileler ve üniversite yöneticilerinin katıldığı törende mezuniyet heyecanı yaşandı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Patnos Sosyal Hizmetler Yüksekokulu ile Patnos Meslek Yüksekokulu’nda 2025-2026 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni gerçekleştirildi. Öğrencilerin eğitim hayatlarında önemli bir dönüm noktasını geride bıraktığı törende, mezuniyet heyecanı ailelerin ve akademisyenlerin katılımıyla büyük bir coşkuya dönüştü.Törene Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hülya Akıncıoğlu, Prof. Dr. Erdal Yılmaz ve Prof. Dr. Yakup Karataş, Genel Sekreter Nimet Terkir, Genel Sekreter Yardımcısı Müslüm Özer, Patnos Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Mustafa Varol, akademik ve idari personel, öğrenciler ile aileleri katıldı.

AİÇÜ’nün Patnos yerleşkesinde mezuniyet coşkusu yaşandı

MEZUN ÖĞRENCİLERE BAŞARI DİLEKLERİ İLETİLDİ

Törende konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hülya Akıncıoğlu, mezun olan öğrencileri tebrik ederek bundan sonraki mesleki yaşamlarında başarılar diledi. Üniversite eğitiminin öğrencilerin kişisel ve mesleki gelişiminde önemli bir aşama olduğunu vurgulayan Akıncıoğlu, mezunların edindikleri bilgi ve deneyimlerle topluma katkı sunacaklarına inandığını ifade etti. Öğrencilerin aileleri de törende büyük gurur yaşarken, akademik ve idari personel mezunların mutluluğuna ortak oldu. Program boyunca duygusal anlar yaşanırken, öğrenciler yıllar süren emeklerinin karşılığını almanın heyecanını yaşadı.

ÖĞRENCİLER KEP ATARAK MEZUNİYETLERİNİ KUTLADI

Konuşmaların ardından mezun öğrenciler, törenin en heyecanlı anlarından biri olan kep atma seremonisiyle mezuniyet coşkusunu yaşadı. Öğrenciler, arkadaşları ve aileleriyle birlikte bu özel günü fotoğraflarla ölümsüzleştirdi. Tören, kep atma programının ardından sona erdi. Patnos Sosyal Hizmetler Yüksekokulu ile Patnos Meslek Yüksekokulu mezunları, üniversite hayatını geride bırakarak mesleki yaşamlarına ilk adımı attı.

Haber: Servet Arslan

Yerel Haberler, İbrahim Çeçen, Patnos, Yerel, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika Yerel AİÇÜ’nün Patnos yerleşkesinde mezuniyet coşkusu yaşandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ezan sırasında müziğin durmasından rahatsız oldu: Kusura bakmayın ama... Ezan sırasında müziğin durmasından rahatsız oldu: Kusura bakmayın ama...
Metrobüsteki yan bakma cinayetinde yürek yakan detay Metrobüsteki yan bakma cinayetinde yürek yakan detay
İki ayrı ilde 18 hırsızlık olayının şüphelisi kucağında bebeğiyle yakalandı İki ayrı ilde 18 hırsızlık olayının şüphelisi kucağında bebeğiyle yakalandı
Teklifi kabul ettiler Aziz Yıldırım iki efsaneyi geri getiriyor Teklifi kabul ettiler! Aziz Yıldırım iki efsaneyi geri getiriyor
Küçükçekmece’de yıkımı yapılan binada kısmi çökme yaşandı 3 işçi yaralandı Küçükçekmece'de yıkımı yapılan binada kısmi çökme yaşandı; 3 işçi yaralandı
Trump’ın çağrısı sonrası İran ve İsrail’den yeni karar Trump'ın çağrısı sonrası İran ve İsrail'den yeni karar
Türkiye’nin en güvenli 5 şehri İşte yüzde 88 ile ilk sıradaki ilimiz Türkiye'nin en güvenli 5 şehri! İşte yüzde 88 ile ilk sıradaki ilimiz

11:44
Dursun Özbek’ten Aziz Yıldırım’a telefon
Dursun Özbek'ten Aziz Yıldırım'a telefon
11:28
Trump, NBA Finali’nde yuhalandı
Trump, NBA Finali’nde yuhalandı
11:25
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis’e gitmiyor: Grup toplantımız 14.00’te genel merkezde
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'e gitmiyor: Grup toplantımız 14.00'te genel merkezde
11:07
Bahçeli kürsüden Özel’e seslendi: Ateşe körükle gitmemeli, aklı selimle hareket etmelidir
Bahçeli kürsüden Özel'e seslendi: Ateşe körükle gitmemeli, aklı selimle hareket etmelidir
11:01
CHP grubuna ziyaretçi alınmayacak
CHP grubuna ziyaretçi alınmayacak
10:59
Trump’ın maç keyfi kısa sürdü Kameralar her şeyi kaydetti
Trump'ın maç keyfi kısa sürdü! Kameralar her şeyi kaydetti
10:44
CHP Grup Toplantısı öncesi Mansur Yavaş’tan Kılıçdaroğlu’na sağduyu çağrısı
CHP Grup Toplantısı öncesi Mansur Yavaş'tan Kılıçdaroğlu'na sağduyu çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2026 12:00:20. #7.12#
SON DAKİKA: AİÇÜ’nün Patnos yerleşkesinde mezuniyet coşkusu yaşandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.