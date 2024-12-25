Aile Enstitüsü ve Nüfus Politikaları Kurulu Kuruldu

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Aile ve sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Enstitüsü ve Nüfus Politikaları Kurulu'nun kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin Resmi Gazete'de yayımlandığını belirtti.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aile Enstitüsü ve Nüfus Politikaları Kurulu'nun kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnameleri Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Aile yapısı ile değerlerinin korunması ve güçlendirilmesine yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyor, demografik yapıdaki gelişmeleri değerlendirmek ve nüfus politikalarını eşgüdüm içerisinde bütüncül bir yaklaşımla oluşturmak adına adımlar atıyoruz. Bu doğrultuda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü desteğiyle hayata geçirdiğimiz iki önemli yapılanma olan Aile Enstitüsü ve Nüfus Politikaları Kurulu'nun ailelerimiz, milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA