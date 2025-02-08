Aile Güçlendirme Toplantısı Bayburt\'ta

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2025 aile yılı programı kapsamında 'Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı' bilgilendirme toplantısı, Bayburt Öğretmenevi toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Vali Mustafa Eldivan öncülüğünde, il düzeyinde oluşturulacak eylem planlarının Bayburt Valiliği himayesinde, Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda ve paydaş kurumların aktif katkılarıyla hazırlanmasına dair gerekli planlar oluşturuldu. Ayrıca, bu çalışmaların aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesine önemli katkılar sağlayacağı, sürecin etkili bir şekilde yürütülmesinin önemine dikkat çekilerek, yol haritası belirlendi. - BAYBURT