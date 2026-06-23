Aile, Güçlü Toplumun Temeli - Son Dakika
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Aile, Güçlü Toplumun Temeli

Aile, Güçlü Toplumun Temeli
23.06.2026 11:51
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Manisa Valisi Özkan, aile yapısının korunması ve güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, ailenin toplumun temel yapı taşı olduğunu belirterek, "Aile, bireyin ilk eğitimini aldığı, milli ve manevi değerlerle yetiştiği en önemli sosyal kurumdur. Güçlü aile yapısı, güçlü toplum ve güçlü devlet anlayışının temelini oluşturmaktadır" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen aile odaklı politika ve hizmetlerin il düzeyinde etkin şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla oluşturulan Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Vahdettin Özkan başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Manisa İl Eylem Planı (2025-2028) kapsamında yürütülen hedef ve faaliyetler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Ayrıca, eylem planı doğrultusunda 2026 yılının ilk altı ayında gerçekleştirilen çalışmalar değerlendirilerek kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu. Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapılan sunumda; aile yapısının korunması, ailelerin refah düzeyinin yükseltilmesi, aile odaklı sosyal politika ve hizmetlerin etkinliğinin artırılmasına ilişkin bilgi verildi.

Kurul üyeleri tarafından il genelinde yürütülen faaliyetler değerlendirilirken, eylem planında yer alan stratejik hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik öneriler ele alındı. Toplantıda ayrıca aile kurumunun güçlendirilmesine yönelik çalışmaların tüm paydaşların katkılarıyla kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Vali Özkan: "Güçlü aile, güçlü toplumun temelidir"

Vali Vahdettin Özkan, ailenin toplumun temel yapı taşı olduğunu belirterek, "Aile, bireyin ilk eğitimini aldığı, milli ve manevi değerlerle yetiştiği en önemli sosyal kurumdur. Güçlü aile yapısı, güçlü toplum ve güçlü devlet anlayışının temelini oluşturmaktadır. Bu nedenle aileyi korumaya ve güçlendirmeye yönelik çalışmaların bütüncül bir yaklaşımla yürütülmesi büyük önem taşımaktadır. Kamu kurumlarımızın, yerel yönetimlerimizin, üniversitelerimizin ve sivil toplum kuruluşlarımızın iş birliği içerisinde hareket etmesiyle ilimizde aile odaklı hizmetlerin etkinliğini daha da artıracağız. Hazırlanan İl Eylem Planı'nın hedeflerine ulaşması için tüm kurumlarımızın sorumluluklarını hassasiyetle yerine getireceğine inanıyorum" dedi.

Vali Özkan, ailelerin karşı karşıya bulunduğu sosyal, ekonomik ve dijital risklerin azaltılması, çocukların ve gençlerin sağlıklı gelişimlerinin desteklenmesi, yaşlıların yaşam kalitesinin artırılması ve ailelerin afetlere karşı dirençlerinin güçlendirilmesi amacıyla planlanan faaliyetlerin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Toplantı, kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aile, Güçlü Toplumun Temeli - Son Dakika

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