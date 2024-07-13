Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Eskişehir'i Ziyaret Etti - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Eskişehir'i Ziyaret Etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Eskişehir\'i Ziyaret Etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Ziyaret sırasında çocuk hizmetleri alanında yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Yenigün, Kırım ailesi çocukları tarafından hazırlanan Kırım Halk Oyunları gösterisine katıldı. Ayrıca, Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nü ve kuruluş hizmetinden yararlanan çocukları ziyaret ederek atölyeleri gezdi.

13.07.2024 12:25
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Eskişehir'de Kırım ailesi çocukları tarafından çiçeklerle karşılanan Bakan Yardımcısı Yenigün'e, Vali Yardımcısı Ali Çetin ve Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak eşlik etti. Leman Yenigün müdürlüğe bağlı çocuk hizmetleri alanında görevlilerden, yürütülen hizmetler ile yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Toplantı sonrası Mehmet Ali Çelik Konferans Salonu'nda Kırım ailesi çocukları tarafından hazırlanan Kırım Halk Oyunları gösterisine katıldı.

Kürsüye çıkan Yenigün, "Siz kıymetli mesai arkadaşlarıma ve Kırım'dan gelen misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Eskişehirli bir hemşehriniz olarak zaman zaman bir araya gelme fırsatı buluyoruz. Sahada ki sizlerden gelen sesler, sizlerin karşılaştığınız sorunları dinlemek bizlerinde daha isabetli kararlar almamıza vesile oluyor" dedi.

Konuşmanın ardından Bakan Yardımcısı ve misafirler hazırlanan halk oyunu gösterisini büyük bir dikkatle izlediler.

İl Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen programların ardından Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nü ve kuruluş hizmetinden yararlanan çocukları, kaldıkları evlerde ziyaret eden Yenigün, çocukların çalışma gerçekleştirdiği atölyeleri gezerek bilgi aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Eskişehir'i Ziyaret Etti - Son Dakika

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