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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2 Bin 392 Engellinin Kamu Kurumlarına Atanacağını Açıkladı - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2 Bin 392 Engellinin Kamu Kurumlarına Atanacağını Açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2 bin 392 engellinin kamu kurumlarına atanacağını duyurdu. Engelli kamu personeli atama takviminde tercih aşamasının başladığı belirtilirken, tercih işlemleri için hazırlanan kılavuzun bugün ÖSYM tarafından yayımlanacağı bildirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2 Bin 392 Engellinin Kamu Kurumlarına Atanacağını Açıkladı
10.01.2024 - 10:22,  Güncelleme: 10:28
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2 bin 392 engellinin kamu kurumlarına atanacağını açıkladı. Tercih işlemleri için hazırlanan kılavuz bugün ÖSYM tarafından yayımlanacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2 bin 392 engellinin kamu kurumlarına atanacağını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2024 yılında yapılması planlanan EKPSS ile engelli kamu personeli atama takviminde tercih aşamasının başladığı belirtildi. Yerleştirme işlemi için hazırlanan tercih kılavuzunun 10-19 Ocak tarihlerinde ÖSYM tarafından yayımlanacağı bildirilen açıklamada, adayların tercihlerini ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapabileceği kaydedildi.

Açıklamada, atamaların EKPSS puanı ve kura yöntemiyle gerçekleştirileceği belirtilirken, tercih işlemlerinin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapılabileceği bildirildi.

Ayrıca açıklamada, son 21 yılda kamuda engelli memur sayısının 12 kat artırıldığı, 68 bin 108 engellinin kendileri için uygun kadrolara atandığı, geçen sene şubat ayında da 2 bin 323 engelli vatandaşın atamasının yapıldığı hatırlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2 Bin 392 Engellinin Kamu Kurumlarına Atanacağını Açıkladı - Son Dakika


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