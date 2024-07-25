Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli Vatandaşlar İçin Erişilebilirlik Menüsü Oluşturdu - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli Vatandaşlar İçin Erişilebilirlik Menüsü Oluşturdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, engelli vatandaşların sosyal hizmetlere ve sosyal yardımlara erişimini kolaylaştırmak amacıyla internet sitesini yeniden tasarlayarak 'Erişilebilirlik Menüsü'nü kullanıma sundu. Bu menü, ekran okuyucu, seçili alan okuyucu, büyük metin, disleksi dostu ve kontrast renk ayarı gibi özellikleri içeriyor. Böylece engelli vatandaşlar, bakanlığın yürüttüğü çalışmalara daha kolay ve hızlı bir şekilde ulaşabilecekler.

25.07.2024 10:51
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı engelli vatandaşların sosyal hizmetlere ve sosyal yardımlara erişimlerinin kolaylaştırılması amacıyla internet sitesini yeniden tasarlayarak, hazırlanan 'Erişilebilirlik Menüsü'nü kullanıma sundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından erişilebilirliğin Türkiye'de yaygınlaştırılması için kapsamlı çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede 'erişilebilirlik herkes içindir' mottosuyla erişilebilirliği herkesin, istediği her yere ve her hizmete, bağımsız ve güvenli olarak ulaşabilmesi ve bunları kullanabilmesi için bakanlığın aile.gov.tr web sitesine yeni özellikler eklendi.

Engelli vatandaşların Bakanlığın internet sitesinin içeriğine erişimini kolaylaştırmak ve başta kadın, çocuk, engelli ve yaşlılar ile şehit yakını, gazi ve gazi yakınları olmak üzere özel politika gerektiren vatandaşlara yönelik sağladığı koruyucu ve önleyici programlara daha kolay ulaşabilmesi adına 'Erişilebilirlik Menüsü' kullanıma sunuldu.

Ekran okuyucu, seçili alan okuyucu, bağlantı vurgulama, büyük metin, disleksi dostu, kontrast renk ayarı özelliklerini içeren 'Erişilebilirlik Menüsü' vatandaşların bakanlığın yürüttüğü çalışmalar ile ihtiyaç duydukları sosyal hizmetlere ve sosyal yardımlara bilgisayar ve cep telefonlarından daha kolay ve hızlı bir şekilde ulaşabilmesi imkanı sağlıyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli Vatandaşlar İçin Erişilebilirlik Menüsü Oluşturdu - Son Dakika

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