Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Geleceğin Dünyasında Çocuk ve Çocukluk' temasıyla Çocuk Zirvesi düzenleyecek

Yerel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde 'Geleceğin Dünyasında Çocuk ve Çocukluk' temasıyla ilk kez Çocuk Zirvesi düzenleyecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın çocuklara yönelik politikalarının ve uygulamalarının çocuk merkezli oluşturulması ve istişare mekanizmalarının aktif olarak çalıştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının himayelerinde 25-26 Nisan tarihlerinde Çocuk Zirvesi gerçekleştirilecek. Zirvede çok sayıda politikacının yanı sıra akademisyenler, uzmanlar, çocuklar ve gençler yer alacak. İlk kez yapılacak olan ve teması "Geleceğin Dünyasında Çocuk ve Çocukluk" olarak belirlenen Çocuk Zirvesi'nin geleneksel hale getirilmesi hedefleniyor.

Çocuklarla ilgili yürütülen güncel çalışmaların takip edilerek, gelişen teknoloji ile dijitalleşen uygulamalar arasında çocukluk kavramının yeniden tartışmaya açılacağı zirvede geleceğe dair çocuk politikalarının oluşturulması için zemin hazırlanacak. Etkili bilgi paylaşımı, çocukların güvenli bir geleceğe hazırlanması, toplumun bu konudaki farkındalığının artırılması da hedeflenen zirvede ulusal platformda yapılan çalışmalar hakkında bilgi ve tecrübe paylaşımı da yapılacak. Zirvede alanında uzman kişilerin moderatörlüğünde farklı başlıklarda paneller düzenlenecek. "İnsani Krizlerden Etkilenen Çocuklar" konulu açılış oturumunda "Göçmen Çocukların Eğitimi", "Göçmen Ailelerin İç Dinamikleri, Aile İçindeki Destek Sistemleri" ve "İnsani Krizlerin Psikososyal Etkileri" ele alınacak. "Medya ve Çocuk" temalı oturumda "Medyanın Çocuk Üzerindeki Etkileri", "Medyanın Çocuklara Yönelik Sorumlulukları", "Çocuklar Açısından Medyanın Sağladığı Fırsatları Arttırmak için Yapabileceklerimiz", "Çocukların Bilinçli Medya Kullanımında Ailelerin ve Eğitimcilerin Rolü" ve "Çocuklara İlişkin Medyadaki Haberlerin Çocuklar ve Toplum Üzerindeki Etkisi" konuları görüşülecek. "Çocuk ve Gençlerin Geleceğe Dair Beklentileri" temalı oturumda ise "Toplumsal Katılım ve Sorumluluk", "Çevresel Bilinç ve Sürdürülebilirlik", "Dijital Dünyada Güvenlik ve Bilinçlilik" ile "Eğitim ve Kariyer Beklentileri" konuları ele alınacak.

Rapor hazırlanarak kamuoyuyla paylaşılacak

Çocuk konusunda uzmanların, akademisyenlerin, çocuk politikalarının üretilmesinde rol oynayan kişilerin de katılacağı zirvenin çıktıları rapor olarak hazırlanarak kamuoyuyla paylaşılacak. - ANKARA