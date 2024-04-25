Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, otizmli genci darbeden bakıcıya verilen cezayı az buldu - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, otizmli genci darbeden bakıcıya verilen cezayı az buldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, otizmli genci darbeden bakıcıya verilen cezayı az buldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mersin'de çalıştığı özel merkezdeki otizmli genci darbeden bakıcının aldığı cezayı az buldu ve karara itiraz etme kararı aldı. Bakanlık, bakıcının tutuklanması için bir üst mahkemeye başvuracak.

25.04.2024 12:51
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, mahkemenin otizmli genci darbeden bakıcıya verdiği cezayı az bularak, karara itiraz etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Mersin'de çalıştığı özel merkezdeki otizmli genci darbeden bakıcının yargılandığı davada verilen cezayı az bulduğu, karara itiraz ederek, bakıcının tutuklanması için bir üst mahkemeye başvuracağı öğrenildi. Mersin'de yatılı özel bir merkezdeki bakıcının yüzde 94 otizm raporu olan bir genci darbettiği iddiası üzerine gencin ailesi şikayetçi oldu. Savcılık, ilk duruşmada "basit yaralama" suçundan hakim karşısına çıkan sanığın tahliyesini talep etti.

Edinilen bilgiye göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatı üzerine Bakanlık davaya müdahil oldu. Bakıcının "basit yaralama" değil, "eziyet" suçundan yargılanmasını talep eden Bakanlık, şahsın tutuklanmasını da istedi. Karar duruşmasında ise mahkeme bakıcıya yaralamadan 8 ay verirken, kişinin beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumundan dolayı cezayı 12 aya çıkardı. Cezada indirim uygulanmazken, "eziyet" suçundan cezalandırılmaya yönelik şartların oluşmadığı belirtilerek bu talep reddedildi. Bunun üzerine Bakanlığın cezayı yeterli bulmadığı, karara itiraz ederek bir üst mahkemeye başvuracağı öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, otizmli genci darbeden bakıcıya verilen cezayı az buldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, otizmli genci darbeden bakıcıya verilen cezayı az buldu - Son Dakika
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