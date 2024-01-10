Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 2023 Yılı Çalışmaları Açıklandı

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 2023 yılı çalışmaları ile ilgili bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, İl Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren çocuk kuruluşlarında 236 çocuğun korunma ve bakım hizmetinden faydalandığı, ayrıca 104 koruyucu ailenin yanında 120 korunma altındaki çocuğun bakımının sağlandığı belirtildi. Bu çerçevede, ailelere toplam 10 milyon 467 bin ödeme yapıldığı anlatılan açıklamada, "16 Çocuğumuz evlat edindirilerek aile yanına yerleştirilmiştir. Sosyo Ekonomik Destek (SED) hizmeti kapsamında 18 bin 398 kişiye 63 milyon 601TL ödenmiştir. Yıl boyunca 367 yaşlımız huzurevlerimiz tarafından yürütülen hizmetlerden 54 engellimiz bakım rehabilitasyon merkezi hizmetlerinden faydalanmıştır. Engelli Evde Bakım Hizmetleri kapsamında toplamda 49 bin 350 kişiye 225 milyon 883 bin TL ödenmiştir. Özel Bakım Merkezlerinde kalan 11 bin 838 engellimiz için Ocak- Aralık döneminde 66 milyon 334 bin TL ödeme yapılmıştır. 4 Bin 137 müracaat için 1 milyon 715 TL doğum yardımı ödemesi yapılmıştır. İlimizde 2023 yılında 3 bin 581 kişiye engelli kimlik kartı verilmiştir" diye belirtildi.

216 farklı eğitim oturumunda 15 bin 145 kişiye eğitim verildi

Şehit yakınları ve gaziler yönelik hizmetler çerçevesinde 16 kişinin istihdam başvurusunda bulunduğu, 179 şehit yakını ve gaziye seyahat kartı verildiği belirtildi. Ayrıca 529 şehit yakını ve gaziye ev ziyaretinde bulunulduğu belirtilen açıklamada, şöyle denildi;

"6284 Sayılı Kanun kapsamında 5 bin 705 önleyici ve 4 bin 403 koruyucu tedbir kararı alınarak uygulamaya konulmuştur. Müdürlüğümüz Aile Danışmanlığı, Psikolojik Danışmanlık ve Boşanma Danışmanlığı hizmetleri alanlarında yıl boyunca 272 kişiye danışmanlık hizmeti vermiştir. Uzman personellerimiz tarafından Evlilik Öncesi Eğitim çerçevesinde 998, Aile Eğitim Programı çerçevesinde 2 bin 809, Bağımlılık Eğitimleri çerçevesinde bin 347, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) hizmetleri çerçevesinde 9 bin 991 kişiye ulaşılarak ilimizde toplamda 216 farklı eğitim oturumunda 15 bin 145 kişiye eğitimler verilmiştir." - ESKİŞEHİR