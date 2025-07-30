Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü\'nden Şehit Babasına Ziyaret

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, şehit babası Yücel Gökçe'nin babası Mustafa Gökçe'yi, geçirdiği kaza sonrası tedavi gördüğü Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, hastanede Mustafa Gökçe'ye geçmiş olsun dileklerini iletti. Şehit ailesine moral ziyaretinde bulunan Türkoğlu, "Kahramanlarımızın emanetleri bizlere emanettir. Ailelerimizin her zaman yanındayız" dedi. Mustafa Gökçe'nin sağlık durumu ile ilgili hastane yetkililerinden bilgi alan Türkoğlu, tedavi sürecinin takip edildiğini belirtti. - BİLECİK