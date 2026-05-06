Aile Yapısındaki Dönüşüm ve İletişim Sorunları

06.05.2026 02:51
Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, modern çağda aile bağlarının zayıfladığını ve iletişimin dijitalleştiğini vurguladı.

Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, modern çağda aile yapısının ciddi bir dönüşüm geçirdiğine dikkat çekerek, "Aynı ev içerisinde yaşayan bireyler ortak yaşam alanlarını paylaşsalar da duygusal ve sosyal anlamda birbirlerinden uzaklaştılar" dedi.

Kütahya'da Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı Kütahya Şubesi tarafından düzenlenen "Modern Dünyada Aile Kalabilmek" konulu söyleşi, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Toplumun temel yapı taşı olan ailenin modern dünyadaki konumunun ele alındığı program, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Beylerbeyi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, modern çağda aile yapısının ciddi bir dönüşüm geçirdiğine dikkat çekti. Günümüzde bireyselleşmenin ön plana çıktığını ifade eden Mehmet Emin Ay, aynı ev içerisinde yaşayan bireylerin ortak yaşam alanlarını paylaşsalar da duygusal ve sosyal anlamda birbirlerinden uzaklaştıklarını belirtti. Bu durumu somut örneklerle anlatan Ay, aile bireylerinin çoğu zaman aynı çatı altında farklı dünyalarda yaşadığını, iletişimin ise yüz yüze olmaktan çıkıp dijital araçlara kaydığını söyledi.

Aile içi iletişimin zayıflamasının toplumsal yapıyı da olumsuz etkilediğini vurgulayan Mehmet Emin Ay, özellikle birlikte yemek yeme kültürünün kaybolmasının önemli bir kırılma noktası olduğuna işaret etti. Türk-İslam geleneğinde sofranın sadece yemek yenilen bir yer değil, aynı zamanda muhabbetin, paylaşımın ve eğitimin merkezi olduğunu hatırlatan Mehmet Emin Ay, bu kültürün yeniden canlandırılması gerektiğini dile getirdi.

Konuşmasında sekülerleşmenin aile yapısı üzerindeki etkilerine de değinen Mehmet Emin Ay, modernleşme süreciyle birlikte farkında olmadan bazı değerlerin geri plana itildiğini ifade etti. Maddi imkanların artmasının mutluluğu garanti etmediğini belirten Mhemet Emin Ay, aile içinde sevgi, saygı ve anlayışın esas alınmadığı bir ortamda huzurun sağlanamayacağını söyledi.

Toplumun yeniden güçlü aile yapısına kavuşabilmesi için manevi değerlerin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, Hz. Peygamber'in örnekliğinin aile hayatında rehber alınması gerektiğini vurguladı. Aile bireylerinin birbirine karşı merhametli, anlayışlı ve sevgi dolu olması gerektiğini ifade eden Mehmet Emin Ay, bu yaklaşımın hem bireysel hem de toplumsal huzurun anahtarı olduğunu dile getirdi.

Program, katılımcıların büyük ilgisi ve beğenisiyle tamamlanırken, söyleşi sonunda Musa Işın tarafından Mehmet Emin Ay'a günün anısına hediye takdim edildi.

Programa Kütahya Valisi Musa Işın, AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Murat Afşarünal, il protokolü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

