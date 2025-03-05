Aile Yılı Söyleşileri BŞEÜ\'de Yapıldı

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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü ev sahipliğinde, 'Aile Yılı Söyleşileri-Huzurun ve Mutluluğun Kaynağı Ailemiz' konulu etkinlik, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesi münasebetiyle, BŞEÜ ile T.C. Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde düzenlenen söyleşide, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde görev yapan Uzman Psikolojik Danışman Naim Demirel konuşmacı, Sosyolog Meltem Yavaş ise moderatör olarak yer aldı.

Söyleşide, aile kavramının önemi, aile içi çatışmaların çözüm yolları ve dijitalleşmenin aile yapısına etkileri ele alındı. Katılımcılara, aile bağlarını güçlendirmek için atılabilecek somut adımlar konusunda detaylı bilgiler aktarıldı. - BİLECİK