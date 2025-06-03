Kilis'te aynı aileden dört kuşak, İnönü İlkokulu'nda eğitim aldı. Dördüncü kuşak ise halen eğitimine devam ediyor.

Kilis'te aynı aileden dört kuşak, yıllar içinde eğitim aldıkları İnönü İlkokulu'nda bir araya geldi. Aile bireylerinin okul sevgisi nesilden nesle aktarılırken, bu anlamlı buluşma okulun düzenlediği "Üç Kuşak Bir Okul" programında gerçekleşti.

"Önce ben, sonra oğlum, ardından torunum okuduk"

1954 doğumlu Mehmet Fazlı Zaptiyeoğlu, 1963'te İnönü İlkokulu'na başladığını ve 1968 yılında mezun olduğunu belirtti. Zaptiyeoğlu, "Serhat Kilis'imi, mahallemi ve okulumuzu çok seviyorum. Önce ben, sonra oğlum, ardından torunum okuduk. Şimdi de torunumun çocuğu burada okuyor. Allah'a şükürler olsun. Hep birlikte aynı okuldan mezun olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Okula her gelişimizde öğretmenler ve öğrenciler bizi adeta bir amca, bir dede gibi karşılıyorlar. 32 yıldır aynı mahallede muhtarlık yapıyorum. Allah hepinizden razı olsun" şeklinde konuştu.

"Bu okulun kokusu bile aynı"

Oğlu Orhan Zaptiyeoğlu ise 1981 yılında başladığı okuldan 1986'da mezun olduğunu söyledi. Öğretmeni Şükriye Mermer'e rahmet dileyen Zaptiyeoğlu, "Bu okulun kokusu bile aynı. Kendimi evimde gibi hissediyorum. Dört çocuğumdan üçü burada okudu. Şimdi de torunum bu okulda eğitim alıyor. Bahçeye her gelişimde 1980'li yıllara geri dönüyorum. Öğretmenlerimle ve arkadaşlarımla geçirdiğim günleri hiç unutmuyorum. Bu okul benim için bir aile gibi" ifadelerini kullandı.

"Bu okul bana dedemden ve babamdan kalan bir miras gibi"

Ailenin üçüncü kuşak temsilcilerinden Sevim Nur Kazık, 2003 yılında başladığı okuldan 2008'de mezun oldu. Kızını da aynı okula kaydettiren Kazık, "Bu okul bana dedemden ve babamdan kalan bir miras gibi. İçeri adım attığımda kendi baba evime girmiş gibi hissediyorum" dedi. Kazık "Kızımı da buraya yazdırınca çok güzel tepkiler aldım. Okulda düzenlenen bir etkinlikte kendi mezuniyetimi yeniden yaşamış gibi oldum" diye konuştu.

"İnsanlara yardım etmeyi ve herkesi seviyorum"

Ailenin dördüncü kuşak temsilcisi 5 yaşındaki Saliha Eylül Kazık ise, "Çok heyecanlıyım, çok güzel hissediyorum. Büyüyünce hemşire olmak istiyorum; çünkü insanlara yardım etmeyi ve herkesi seviyorum" ifadelerini kullandı. - KİLİS